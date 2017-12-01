「遠見五星服務獎」 瓏山林飯店奪頂級休閒旅館類首獎

2017-12-01

〔記者陳炳宏／台北報導〕被喻為「台灣服務業奧斯卡獎」的「遠見五星服務獎」昨舉行頒獎典禮，除安麗日用品公司達成七連霸、台中市政府「一九九九」三連霸外，「瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店」今年勇奪實際住房價一萬元以上的「頂級休閒旅館類」首獎，成為備受矚目的黑馬新冠軍。

遠見雜誌這次是聘請擁有國際驗證執照的二十位神秘客，在今年四月至十月間，扮演一般消費者，稽核第一線服務人員之服務品質，共有二十個企業類別、二百六十一家業者或單位受測，選出二十類得獎企業。

遠見特別點名，在「頂級休閒旅館」類獲得首獎的瓏山林飯店，和「百貨、購物中心」類獲得首獎的中友百貨，並非資源雄厚的連鎖集團，而是在地深耕經營，最後卻能出線奪冠，堪稱黑馬冠軍。

設施僅供住客使用 不對外開放

「客人即是家人，真誠對待每個人」，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店總經理朱少菡一語道出飯店營運的最大原則。飯店位在蘇澳山腳下、靠山面海，遠比一般飯店更為典雅幽靜，強調休閒度假飯店就應名副其實，而且在不景氣下，相較於一般飯店常靠餐飲或健身運動等設施來增加收入，但瓏山林無論住房率高低，堅持設施僅供入住客人使用，拒絕外來遊客。這就是對於飯店經營的堅持。

朱少菡指出，飯店曾在二○一○年梅姬颱風遭水淹，一度停業超過二個月，公司在沒收入的情況下，同仁薪資、年終獎金都未打折，就因為董事長把客人、員工都當做是家人，認為天災應該由公司承擔。

這企業文化也傳承到員工身上，朱少菡舉例，有一次，一對剛訂婚的新人到飯店住宿，女客人洗澡時把訂婚戒指用衛生紙包起來忘了帶走，離開飯店後才想到，但房間早已清潔完畢，當天飯店二十幾個同仁，花了一下午把所有垃圾全都翻出來，最後終於找到，客人也很感動。

捐出近兩千萬善款回饋社會

開幕以來，每年過年前瓏山林飯店也都會舉行公益活動，並捐善款回饋社會，近年共捐出近二千萬元善款。朱少菡說，公益活動參與讓同仁更具同理心。「這個榮耀要感謝每一位來過飯店的貴賓給予讚美與批評，這獎也屬於一百五十位員工的熱忱與努力。」

遠見雜誌也強調，獲得各業別冠軍的業者，致勝之道其實很簡單，他們在意的不只是客人一次的購買，而是用最優質服務品質，讓顧客誠心願意再度光臨。

今年各類冠軍還包括南山人壽、信義房屋、中華電信、中華航空、全家便利商店、台灣高速鐵路、統一速達、中國醫藥大學附設醫院、friDay購物、台北富邦銀行、台北文華東方酒店、家樂福等。