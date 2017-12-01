全球10大新興旅遊城市 台東上榜

2017-12-01

〔記者蕭玗欣、張存薇／綜合報導〕Booking.com昨公布「二○一八年十大新興旅遊城市」，日本札幌及澳洲布里斯本等國際知名城市皆入選，最值得注意的是，擁有慢活步調的台東縣也榜上有名。Booking.com表示，台東的城市魅力及多元文化，擁有未經破壞的自然山林，還有溫泉、寺廟及海上活動等觀光特色，讓國際旅客紛紛注意到這個無限精彩的城市。

Booking.com根據訂單年增率選出

Booking.com以二○一六年九月至二○一七年九月訂單年增率最高的地點，選出「二○一八年十大新興旅遊城市」。獲選的城市有日本札幌、美國納士維、羅馬尼亞布加勒斯特、波蘭扎科帕內、台灣台東、澳洲布里斯本、哥倫比亞波哥大、美國波特蘭、秘魯利馬、德國漢諾威。根據Booking.com最新數據顯示，每十位全球旅客就有一位想在明年安排一趟美食之旅，日本札幌因擁有各式海鮮餐廳，成為美食饕客的首選。

Booking.com介紹台東時強調，台東多元的觀光特色是吸引旅客的最大因素，如果想要參加海上活動，可以前往綠島體驗潛水、浮潛或在海灘漫步；想嚐到最鮮美的在地海味，也能到富岡漁港採買新鮮海鮮；當然，泡上著名的知本溫泉放鬆身心靈，或拜訪台東夜市品嚐當地美食，也是享受台東假期的好選擇；台東市也以各式舒適的民宿聞名，不僅提供美味早餐、現代化的客房，還有腳踏車租借，讓旅客可以輕鬆探索附近地區。

曾獲孤獨星球亞洲10大旅遊景點

台東縣長黃健庭表示，台東縣繼去年獲旅遊指南「孤獨星球」選為亞洲十大最佳旅遊景點，今年再度獲Booking.com肯定，顯見台東縣近年來推動國際衝浪賽事、與世界接軌的熱氣球嘉年華等努力，累積出具體成果；台東本來就有很好的條件，只是過去沒有好好開發與推廣，接二連三獲世界旅遊平台肯定，除繼續努力，也希望帶來實質的觀光效應。