《謠言終結站》 洋蔥不能防骨鬆 均衡飲食+運動才有效

2017-11-30

記者林彥彤／台北報導

網路上流傳「洋蔥補骨髓比鈣快10倍…」、「洋蔥是最能夠防止骨質流失的一種蔬菜，其效果甚至比骨質疏鬆症治療藥品還要好」；但專家異口同聲表示，沒這回事，預防骨質疏鬆還是要均衡飲食，並搭配運動才有效。

洋蔥含抗氧化成分 但無助膝痛

中華民國骨質疏鬆學會常務理事吳至行說明，骨質疏鬆是老化過程中，骨質形成的速度不及骨質流失的速度，導致骨質密度低。只靠攝取洋蔥，是不可能補足形成骨質所需的鈣質，還是要均衡飲食才正確。

網路甚至有教學「洋蔥搭配紅酒調理，可治長年膝蓋疼痛問題」。對此，營養師鄭欣宜認為，洋蔥含有辛硫化合物等抗氧化物質，紅酒含有紅酒多酚，雖兩樣食材都含有抗氧化成分，但並沒有治療膝蓋疼痛或是骨質疏鬆的效果，提醒民眾還是要就醫接受正規治療。

吳至行表示，預防骨質疏鬆，平時應均衡攝取含鈣量豐富的食材，諸如綠色蔬菜、牛奶以及小魚干等，都是不錯的食物，同時還要搭配曬太陽及規律運動，才可有效將鈣質轉成骨本。

吳至行說，骨質疏鬆好發於停經後的女性、65至70歲的老年人口、具有抽菸、酗酒習慣，以及身材纖瘦者，提醒中、高齡者，平時防範跌倒發生，但若是出現髖部或手腕出現莫名骨折現象，就應到醫院做進一步檢查。