攝護腺肥大 積尿險洗腎

2017-11-30

文／洪啟峰

64歲的陳先生（化名）一進診間就問：「醫師，夜裡忍尿不上廁所，早上起床會讓尿尿更排不出來嗎？」

原來這兩年多來，陳先生有夜尿的習慣，每晚至少要起床2、3次上廁所，近來天氣轉涼，他貪被窩的溫暖，想忍尿，減少起床次數，不料早上起床卻出現排尿困難，甚至尿不出來的情形。

為陳先生做了詳細檢查，發現他因攝護腺肥大，導致長期尿液解不乾淨，膀胱殘尿量將近600毫升，合併尿液逆流至腎臟，導致兩側腎臟水腫，同時腎功能也受損至接近洗腎的程度，緊急以導尿管導尿後，腎功能才回復正常。

陳先生嚇到了，害怕需要洗腎，決定接受攝護腺雷射手術，把肥大的部分汽化切除，兩天後拔除導尿管自行解尿時，他說：「排尿有『大港』的感覺，不需要站好久才排尿，真好！」

攝護腺屬於男性生殖系統的一部分，會隨年齡增加而漸漸增大，40歲之後，攝護腺會開始增生，由於增生的攝護腺組織壓迫阻塞尿道，引發尿流變細，影響正常的排尿功能。

提醒男性長者，一旦發現小便無力、小便變細、小便中斷、解不乾淨、有餘尿感、尿路分叉、滴尿及尿滯留、頻尿、尿急、夜尿影響睡眠等，就該看泌尿科醫師了。否則，尿道阻塞久了，就可能發生感染、結石、血尿，甚至影響腎臟功能，造成腎水腫、腎衰竭等嚴重的併發症。

有些人認為攝護腺肥大是正常老化，不必看醫師，結果搞到併發症纏身，反而受苦了。

現階段攝護腺肥大的治療方式，主要有藥物治療或是手術。

◎藥物治療有兩大類：

●甲型阻斷劑（α-blocker ）：可減低膀胱出口之阻力，但有時會產生姿勢性低血壓、頭暈、倦怠、鼻塞和全身無力等副作用。

●荷爾蒙治療劑（5α還原酶阻斷劑）：可使攝護腺體積縮小，改善解尿症狀，但有性慾減低、勃起障礙、射精障礙及倦怠等副作用。

◎手術治療方式有：開腹手術、經尿道內視鏡攝護腺刮除術（TURP）以及攝護腺雷射治療。

藥物治療及手術治療各有利弊，建議患者與泌尿科專科醫師詳細討論，來決定恰當的「通樂」治療方式，改善生活品質，也避免併發症。

（作者為彰濱秀傳紀念醫院泌尿科主治醫師）