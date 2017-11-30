我飯店首度在義摘星 旗下餐廳牛排吃到飽

2017-11-30

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣飯店集團首次在義大利摘星！

雲朗觀光集團昨表示，義大利米其林指南近日公布二○一八年最新內容，旗下雲朗觀光雲水之都（Palazzo Venart Luxury Hotel）的GLAM餐廳首度獲得一星評鑑，這是台灣飯店集團第一次有餐廳在義大利獲得米其林殊榮。為慶祝旗下餐廳摘星，十二月起君品酒店雲軒西餐廳推出美國Prime肋眼牛排吃到飽活動。

台北米其林指南還未公布，但義大利米其林指南本月公布二○一八年最新內容，收錄三五六家餐廳，其中一星餐廳三○六家、二星四十一家、三星九家，雲朗集團旗下雲水之都飯店的GLAM餐廳獲得一星評鑑。

位於義大利威尼斯的雲水之都飯店，今年甫被世界權威旅遊雜誌《 Conde Nast Traveler》評選為「二○一七年全球最佳新進酒店」。飯店內GLAM餐廳主打當代義式料理，是威尼斯極具盛名的餐廳之一。

GLAM餐廳主廚Enrico Bartolini來頭不小，廿九歲時主持「Le Robinie」餐廳就獲米其林一星，卅二歲為「DEVERO」餐廳摘下二星，是義大利史上最年輕的二星主廚，二○一六年還為他旗下餐廳「Enrico Bartolini」、「 Casual Ristorante」及「La Trattoria Enrico Bartolini」分別摘下米其林二星與一星，創造「一年摘四星」的輝煌紀錄，是義大利米其林史上同一年內有最多餐廳摘星紀錄的主廚。