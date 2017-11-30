學者私製疫苗案擴大／鴨農等3人羈押禁見 2教授交保

2017-11-30

〔記者吳欣恬、王捷、丁偉杰／綜合報導〕台南地檢署六月在金門海關查扣到國內鴨農透過中配從中國走私進口的非法禽流感疫苗，進一步追查發現，國內竟有嘉義大學二位教授也私製疫苗販售。檢方昨日依動物用藥品管理法先對鴨農王男、李女及負責幫王男聯絡教授私製疫苗的李姓友人，三人羈押禁見，兩名教授訊後交保，部分涉嫌人還在偵查中。

鴨農進口非法疫苗 爆出私製案

這批非法疫苗，是六月在金門機場被查扣，李姓中配受王姓鴨農委託，從中國取得非法疫苗後，用高粱酒瓶包裝，想從金門運進小港機場，沒想到運送時酒瓶破裂，意外讓非法疫苗曝光。

檢方持續追查下，發現王男不僅向中國購買非法疫苗，也透過李姓友人付費請嘉義大學獸醫系郭姓副教授及生物農業科技系張姓助理教授私製疫苗，郭、張兩人訊後以廿萬、卅萬元交保。

嘉大稱誤蹈法網 農委會斥就是違法

嘉大獸醫學院院長周世認表示，動物疫苗研發是該校獸醫領域教師重要研究項目，兩位老師不夠了解去年十一月新修訂「動物用藥品管理法」，以自家開發的疫苗交付產學合作的鴨場進行相關試驗，應無私自販售圖利情事；目前靜待司法調查，兩位老師仍正常授課。

南檢質疑大嘴巴 官員喊冤無透露

但校方「誤蹈法網」的說法卻遭農委會防檢局打臉，防檢局強調：「私製疫苗一直就是不合法，和修法無關！」研發疫苗，只要疫苗離開實驗室，進行田間試驗等，就須申請核准，防檢局從沒接到兩位教授申請書。

對南檢一度質疑防檢局官員「大嘴巴」對外透露案情，防檢局官員則喊冤指出，是對上百位全國各縣市防疫首長和專業人員開會時提及此事，提醒不應私製疫苗以免觸法，絕無透露案情。

2年輕學者觸法 若判刑恐難執教

中興大學獸醫系名譽教授謝快樂指出，張姓和郭姓教授都是年輕學者，他感嘆：「兩位教授很可惜，雖然初衷可能是服務、維護農民利益，但違法就是違法，萬一最後有刑責，可能就不能再教書。」

謝快樂也指出，對於禽流感疫情，政府不主張用疫苗，一查到就是撲殺，農民也不知道怎麼辦，政府也要設法協助農民防疫。