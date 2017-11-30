人事案卡關 陽明大學校長明交接喊卡

2017-11-30

〔記者林曉雲、林惠琴、吳柏軒／綜合報導〕陽明大學新校長人事案卡關，原訂明天新、舊任校長交接將開天窗！

10月選出郭旭崧 遲未核定

陽明大學十月選出新校長、前疾管署長郭旭崧，十月二十三日將人事案送部核定，但教育部一直未核定，過了一個月後突然行文要求學校補充郭旭崧相關工作資料，導致新校長原訂十二月一日上任典禮臨時喊卡，讓陽明校方及遴選委員會都感無奈及不滿。

郭旭崧曾任陽明大學副教授，後轉任疾管局研究員、疾管署署長，之後再擔任台北醫學大學兼任講座教授。

國民黨立委日前一度質疑身為副教授的郭旭崧學術資歷不符，主張大學校長須有教授資格，還有監委要介入調查。陽明校方聲明強調，郭旭崧符合「教育人員任用條例」曾任學校、政府機構或其他公民營事業機構之主管職務合計三年以上 資格，遴選委員會因此通過。教育部人事處先前也表示，郭擔任十二職等以上主管多年，應符資格。

教育部人事處長陳焜元坦言，本月廿七日發文給陽明，要求依教育人員任用條例，補充郭「曾有相當於教授的教學和學術研究」的相關工作資料，已提醒陽明大學啟動代理校長程序。

教部提醒啟動代理校長程序

陽明校長遴選委員會召集人張鴻仁教授則不滿表示，遴選委員會有教育部指派的次長及兩位校長共三名代表參與，開會時沒任何爭議，選完後卻被教育部不斷提問，「當初怎麼審查？」甚至要求陽明再開一次遴選委員會議確認，但「不該做的事情不能做！」希望教育部不要任意插手國立大學自主遴選校長一事。

郭旭崧本人坦言，對這件事情也有點納悶，但因自己是「球員」，只能夠聽從「裁判」意見，希望教育部盡快有結果，避免影響校務運作。

陽明大學校友總會會長白勝方則說，聽說有「政治力介入」，校友會已向民代反映，希望大學自主不要被外力及政治力影響。