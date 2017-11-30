碩士學位免論文 可用專業實務取代

2017-11-30

教部擬修法 體育的博士學位也可用成就證明取代

〔記者林曉雲／台北報導〕碩士學位取得將有重大突破！教育部部務會報昨天通過「學位授予法修正草案」，一元化升等和一元化學位論文模式將朝向多元化發展，未來所有碩士學位將可以專業實務來替代論文，音樂、藝術及體育相關系所甚至博士學位也可以成就證明取代論文。未來大學學院將「實體化」可頒授學位，學生也可「系進院出」，鬆綁現行系所必修學分限制，以助學生跨領域學習發展。

此外，針對教育部核定的產學合作專班，未來開放可「分階段完成學位」。教育部高教司長李彥儀說明，產專班學生在讀了二年後，學校可先授予副學士學位，學生可先工作三、五年後，再回學校完成所餘的兩年大學，最後再頒給學士學位，藉此使產學合作專班學生更能理論和實務結合。

跨領域學習 大學生可系進院出

李彥儀表示，目前音樂和藝術應用的碩士和博士學位，已可用成就證明或專業技術報告等作品來替代論文，這次修法，再加入體育類。

學士班直接攻讀博士班，現制是博士班資格考如果沒考過，學生就什麼也沒有，學位授予法修正草案也鬆綁，只要經過學校考核，即使無法取得博士學位，學校仍可頒授碩士學位。

此外，目前有很多大學組成跨校聯盟，聯盟內學生可以修習母校雙主修和輔系，或聯盟其他學校的系所課程，例如，台大、台科大和台師大同組聯盟，目前可互相修課，未來即使不同聯盟也可跨校修課，由原本的母校授予學位，但會加註所修習其他學校的學位學程等。

目預計明年八月實施 另增防弊條款

修法草案將送行政、立法院，目標明年八月實施。草案也增訂「防弊條款」，李彥儀表示，學生如用不當方式取得入學資格，或學位論文有不實、舞弊，除撤銷學生論文並公告註銷，對大學把關不嚴部分，將祭出減少招生名額或獎補助款懲處。