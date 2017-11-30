取消婚宴吃虧 5飯店不退訂金

2017-11-30

消基會調查16家 還有業者額外收取違約金

〔記者陳宜加、蕭玗欣／綜合報導〕完美婚禮是所有新人的夢想，但消基會接獲投訴，有民眾因故在九十天前取消婚宴，飯店業者卻拒絕退還全額訂金、違反衛福部公告的「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本」。消基會調查全台十六家知名婚宴飯店更發現，不僅有五家會沒收全額訂金，甚至有業者額外收取違約金，呼籲主管機關儘速針對婚喪喜慶，制定法規強力納管。

民眾投訴90天前取消 卻被拒退全額訂金

消基會估算，今年截至十月底，國內已有十一萬餘對新人結婚，每對新人平均花費七十四．五萬元，婚宴費用便超過半數，換算全台超過四五九億元商機。

新人婚禮平均花74.5萬 婚宴商機估逾459億

消基會董事長游開雄表示，想在知名飯店辦婚宴須提早搶訂，衛福部一○一年公告「訂席、外燴（辦桌）服務定型化契約範本」，規定業者收取訂金不能超過婚宴總金額的兩成上限，若在九十天前取消訂位，業者應退還全數訂金等，但契約範本沒有強制力。

3家酒店收3至5成訂金 逾2成上限

消基會針對十六家飯店進行調查發現，台北文華東方酒店、日月潭涵碧樓酒店收取三成訂金、太魯閣晶英酒店收取高達五成，皆超過範本規定的兩成上限。

在取消處理辦法中，即使提前九十天取消訂桌，有五家業者仍會沒收全額訂金，其中林酒店、義大皇家酒店訂位五天後就不退訂，劍湖山王子大飯店九十天內取消全額不退，香格里拉台南遠東國際大飯店一百二十天前取消就不退，台北寒舍艾美酒店下訂後取消，就會沒收全部訂金。

此外，北投麗禧溫泉酒店若於婚宴前十五天內取消，不僅不退還訂金，還酌收訂席總額五成費用作為違約金；寒舍艾美若在婚宴前半年內取消，須加收違約金，日期越近越貴。

游開雄呼籲，主管機關應儘速制定具備法律效果的「應記載及不應記載事項」，確保準新人權益。

麗禧溫泉︰未收違約金 文華東方︰取消少

寒舍艾美表示，若新人有特殊原因取消，會視情況給予彈性空間；簽約前會將相關規定清楚告知，由於一年中好日子不多，加上場地難訂，新人多在一年前就開始籌備婚禮，過去違約比例不到一成。

麗禧溫泉酒店表示，收取訂金與退訂規定皆按照範本，從未收取違約金。文華東方則回應，簽約前會與消費者詳細溝通，特殊情況將視個案調整，但取消比例並不高。

觀光局表示，配合衛福部規定，均定期檢查並向業者宣導，若有不符規定會要求業者改善。