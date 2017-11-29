勇敢抗癌5年 美魔女活得精采

2017-11-29

記者蔡淑媛／台中報導

54歲林姓婦人5年前因為睡不好，且右腋下方感覺壓痛，以為是更年期不以為意，公司健檢竟發現罹患肺腺癌第4期，且轉移到肋膜造成積水。歷經標靶治療復發、化療不佳，去年再接受新一代標靶藥物，控制良好，存活期已超過30個月，抗癌有成的她，現在學畫也學太極拳，是個生活精彩的美魔女。

腋下脹痛 檢出肺腺癌第4期

中山附醫腫瘤內科主任、胸腔內科醫師吳銘芳指出，肺腺癌10年前的5年存活率僅5%，後來出現標靶藥，可延長壽命，但約有6成患者在服藥1年後產生T790M基因突變，出現抗藥性。針對這類基因突變患者，今年上市的第3代標靶平均可延長26個月，且併發症相對少，但必須自費且價格不菲，民眾可評估使用。他也鼓勵患者，現代醫藥進步，會有新療法出現，不要放棄。

林婦回憶，當時公司健檢，肺部X光檢查發現有結節，加上一夜睡醒多次、右腋下出現脹痛，就醫檢查後竟發現已是肺腺癌第4期。她難以接受自己不菸不酒、飲食清淡且生活作息正常，竟然會罹癌。

接受新標靶治療 不輕言放棄

林婦說，化療時出現包括嘔吐、腹瀉、食不下嚥等副作用，暴瘦6、7公斤，感覺生不如死。所幸在家人支持陪伴下，勇敢抗癌，透過飲食、運動、保持良好心情加上配合醫師治療，抗癌有成。

吳銘芳提醒，國內肺癌患者超過60%是肺腺癌，且半數以上的肺癌患者不抽菸，加上肺癌早期症狀不明顯，出現久咳不癒、呼吸急促、胸痛或咳血等症狀時多已晚期，提醒肺癌高危險族群應早期篩檢，咳嗽超過3個月者也要盡早就醫。