幼童打流感疫苗 10萬人少一劑

2017-11-29

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布，上週類流感門急診共5萬0711人次，與前一週呈持平狀態，但再新增1例死亡個案，為北部75歲女性；疾管署提醒年長者與幼童是流感併發重症高危險群，尤其流感為兒童十大死因第5名，今年卻仍有高達10萬人尚未施打第2劑流感疫苗，呼籲儘速接種。

流感威脅大 兒童死因第5名

馬偕醫院小兒科醫師黃瑽寧表示，8歲以下幼童若首次接種流感疫苗，必須注射兩劑，因為第一劑無法產生足夠抗體，保護力僅約3、4成，隔4週後再打第2劑，則可提高至7、8成，因此家長千萬不要嫌麻煩或心疼寶貝要多挨針就只接種一劑，否則會影響防護效果，且每年流行病毒株稍有不同，即使過去曾感染流感或接種流感疫苗，還是應該按年接種。

怕寶貝挨針不打 恐影響效果

疾管署副署長羅一鈞指出，目前學齡前幼童的流感疫苗接種率仍未達5成，在已接種的幼童中，約16萬人屬於「首打族」，卻有高達約10萬人應該接種第2劑流感疫苗，但尚未接種。

此外，疾管署防疫醫師黃婉婷說明，上週新增入秋以來第2例流感死亡個案，為一名75歲女性，有癌症、精神疾病等病史，但未接種本流感季疫苗，10月13日起陸續出現症狀，並於20日確診感染H3N2，11月1日死亡；首例死亡個案則是一名64歲有氣喘病史的男性，一樣感染H3N2。

疾管署疫情中心主任劉定萍強調，今年10月入秋以來，累計39例流感併發重症，其中2例死亡，但整體疫情仍處低點。

疾管署也提醒，今年採購600萬劑公費流感疫苗，接種數已逾547萬劑，所剩不多，但6個月至國小入學前幼童，以及50至64歲成人疫苗接種率仍較其他公費族群低，由於接種流感疫苗至少要2週才會產生足夠保護力，呼籲尚未接種者把握機會儘速接種。