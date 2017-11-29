向陽礦場擴採環評初審過關

2017-11-29

〔記者楊綿傑／台北報導〕位於台東縣海端鄉、開採「絹雲母」的向陽礦場，因開採面積擴大10倍，環評專案小組昨進行環差審查，最終獲得初審通過，將在補充重金屬相關資料後，送環評大會討論定案。因此案是在亞泥案引發爭議後，可望搶在礦業法修法前通過的採礦案，引發外界關注。

向陽礦業從1975年就在台東縣海端鄉利稻村一帶挖礦，原本開採面積不到1公頃，後來申請將面積擴大到超過11公頃，2012年獲得礦務局通過，進入環評程序，今年7月首次初審，因為涉及關山野生動物重要棲息地、國有林班地、原住民保留地等複雜狀況，環評委員裁定補件再審。

開發單位在報告中指出，將採取露天分區的方式開採，也解釋開採雲母礦不需要使用火藥炸山，以挖土機將原礦剷出即可，挖剷過後的土石，會直接回填，並立即進行植生復育工作，不需要大批重車外運土石。

但有環評委員另外提出，當地土壤及地下水含有毒重金屬的砷濃度似乎超過管制標準，業者當場表示，開採過程中並不需要含砷的化學藥劑，此狀況可能是除草劑、殺蟲劑、染料等造成。

至於林地保育及與原住民溝通方面，業者具體提出增設林木保留範圍，並承諾採礦量減少6成，開採期程也從39年縮短為22年，且開發案已獲當地利稻部落同意，專案小組做成建議通過的決定。