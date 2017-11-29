5都擬加碼補助私幼 教團轟變相買票

2017-11-29

〔記者林曉雲、蔡亞樺、陳昀、蘇孟娟、劉婉君、黃旭磊／綜合報導〕台北、桃園、台中、台南及高雄等5都陸續宣布研擬從明年起對私立幼兒園學費加碼補助，向下延伸至2到4歲，每年補助1到3萬元不等。全國教師工會總聯合會、全國教保產業工會、靖娟基金會等團體昨砲轟五都加碼補助，是著眼於明年縣市長選舉的政策買票，質疑「補貼私幼，羊入虎口」，呼籲應該「托育公共化，品質有保障」。

全教總理事長張旭政直批，教育部規劃在4年內增設1千班以上公共化幼兒園，各縣市政府卻擬編列大筆預算補助私立幼兒園，預算勢必排擠，與擴大幼兒教保公共化的教育政策背道而馳。

與托育公共化背道而馳

全教總幼委會主委張馨仁並指出，新北市是針對弱勢幼兒提供就學補助、增班與增公幼最多的縣市，但其他5都分別針對2、3、4歲讀私幼的學童，加碼補助1萬元、2萬7千元、3萬元不等，忽略家長真正需求。

靖娟基金會執行長林月琴表示，去年要補助私幼學費的風聲才起，台北市很多私幼的月收費就從1萬8千元漲到2萬5千元，政府補助3千元、業者就漲7千元，肥了業者、苦了家長。

高市：暫無相關計畫

北市教育局長曾燦金表示，補助只是過渡期，當公、私立幼兒園比例7比3，補助就會退場，估計111年達成目標。曾燦金也撂重話，私幼學費調整須報教育局申請核准，核准學費與實際學費若有出入，絕對嚴格追查，「每天都去督導」。高雄市教育局主秘游淑惠說，暫不實施私立幼兒園加碼。

桃園市長鄭文燦表示，桃園市的幼童約有8成就讀私立，推動補助是為了減輕家長負擔，預估明年能將中班入學率從5成提升到9成。

台中市教育局強調，台中市推出托育一條龍政策，包括提供家長讓子女就讀私幼的補助，預計107到109年增設超過150班公立幼兒園。

台南市教育局表示，南市從100年6月開始，2至4歲每年補助1萬元幼兒教保券，今年再增加為每年3萬元。