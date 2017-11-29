宜蘭公辦民營人文國中小爆弊 縣府明年接管

2017-11-29

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣頭城鎮人文國中小是縣內唯二「公辦民營學校」，採實驗教育教學，卻遭部分家長指控學校收費未進校庫接受監督，流入經營學校的人文展賦教育基金會，用途不明；縣府昨召開教育審議委員會，認為人文疑有4項違法、18項缺失，已送宜蘭檢方調查，裁定107學年（明年8月1日）與基金會終止行政契約，由縣府接管。對此，學校、教師與家長會都表示痛心與遺憾，會進行申訴。

家長指控收費流向不明

人文國中小成立迄今15年，目前有280名學生，今年6月縣府教育處陸續接到家長投訴，指控學校疑有不法情事。教育處組成專案小組，調查學校課程、人事、經費收支等，認為有4項疑似違法，包括助學金收費不符合程序、有學生設籍宜蘭卻未在人文，而在台北上課、教師帶領學生出國學習，新增外聘教師費用要家長負擔、基金會以捐贈名義行收費之實，疑有營利行為。

縣府認定違法 移送檢調

「會確保學生受教權和老師工作權。」教育處指出，106學年結束前，老師和學生都會受到保障，延續課程和教學，縣府會在明年8月1日新學年開始前完成接管，延續實驗教育的方向不會改變，是否還會「公辦民營」找其他團隊接手，仍要討論。

校長：片面指控 將申訴

「無法接受這樣的結果，會進行申訴。」校長馬駿良說，教育處指控的缺失，很多情況是透過家長會議，遵照多數家長意願所做的決定，台北本來就設有行動學習駐點教室，不能片面指控違法。

家長會副會長翁凰真說，很難接受，家長會要想想還能做什麼努力，不要讓孩子的受教權和教師的工作權受到影響。

基金會執行長巫進賢表示，有的班級家長參照後援會模式，協助推動教育計畫，有的班級家長以捐款方式捐給基金會，有的則由各班家長自行處理費用，沒有違法問題。

「對於這樣的結果感到遺憾和痛心。」人文37名教師發表聯合聲明，中央正在修改實驗教育三法，修法方向參考人文實驗教育困境，明年1、2月修法通過，就能解決人文的問題，縣府現在解約，是讓人文變成被舊法懲罰的實驗教育烈士。