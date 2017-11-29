醫師、律師、專利師 許文章3師一體 逆境寫傳奇

2017-11-29

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市立聯合醫院仁愛院區消化外科主治醫師許文章，行醫多年後，48歲考上律師、今年53歲考上專利師。醫師、律師及專利師，三師集於一身，朋友特別替他取了「許三師」綽號。

父早逝 母獨力扶養4子女

許文章出生雲林西螺，家中有4個兄弟姊妹，排行老二，雖家境清寒，但成績始終名列前茅，大學考取陽明大學醫學系公費生，畢業後，許文章在台北仁愛醫院，展開醫師生涯。

2006年他擔任院內「醫療糾紛委員會」委員，處理相關案件；2008年接下醫院手術室主任行政主管職，當時醫院出現主管進修風，有別於他人選擇公共衛生或醫院管理等領域，許文章別出心裁，選擇攻讀法律系所。

2008年許文章考上政大法律系碩士在職專班，2年後畢業卻覺得「唸完空空的」，決定要報考律師，2011年首次報考，以「掌握作戰形式」心態參加未考上，隔年則順利考上律師資格。

攻讀法律 盼完善處理醫糾

2014年，許文章出任院內「醫療糾紛委員會」總幹事，清楚發現醫界、法界因所學不同，難免有一道無形隔閡。他說，處理醫療糾紛發現，醫界常認為只要將法律修法完善，即可獲得解決，卻忽視身為醫生，是否能夠善用民眾理解的語言溝通？另一方面，民眾也應理解，醫療終究有其風險，有些錯誤並非「過失」，而是「意外」，唯有彼此尊重專業及自主，才可建立融洽的醫病關係。

2015年聯醫總院成立「跨產業創新中心」，業務牽涉發明專利審查及法律救濟，想交給他處理，他該年就再拾起書本，準備專利師資格考試，隔年以幾分之差失利，今年上陣順利考取。

許文章說，小學畢業後，母親為他選擇學習環境，讓他進入私立斗六正心中學就讀。不料，他國一下學期時，未滿40歲、從事清潔工作的父親就因肝癌過世，家中頓失經濟支柱。父親過世前，告訴他要記得「養雞」，當時百思不得其解，直到高中才恍然大悟，原來父親說的是「持家」（台語音似）。

感謝正心師長一路扶持

許文章說，當年正心中學的教務主任黃龍章獲悉家中景況後，以專簽方式，校方全額支付學費、宿舍費及伙食費，讓他沒有後顧之憂。許文章直升原校高中部，學校照舊免除他的學雜費，他一直保持班上第一名、全校第一名畢業，也始終銘記黃龍章老師的協助，扭轉他的命運。