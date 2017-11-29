福五影像改善 達黑白3米、彩色5米

2017-11-29

〔記者吳柏緯／台北報導〕福衛五號影像品質逐步改善！經三個月的改進工作，太空中心昨表示，福五傳回的影像解析度已提升至黑白三米、彩色五米，雖與原訂目標的黑白兩米、彩色四米仍有一些差距，但已有明顯改正。

台灣第一顆自主研發的遙測衛星「福衛五號」，八月升空，但九月初首波回傳的照片卻呈現模糊並出現大小不一的光斑，傳出可能是遙測取像儀的焦距偏移。為解決問題，太空中心提出三種改進方式，分別是「改變衛星內部溫度」、「調整衛星高度」與「影像回溯修正」。

太空中心副主任余憲政昨說明，經過近三個月模擬與改進後，影像解析度顯著提升。余憲政指出，執行「改變衛星內部溫度」後，焦距偏移下修至○．九二毫米，光斑直徑縮小約十五％；搭配「影像回溯修正」，解析度提升至黑白三米、彩色五米。

余憲政舉例，若是福衛五號架設在台北一○一頂樓，拍攝五百公里外墾丁大街上的行人，若攝像畫素達到彩色四米可以清楚辨識，彩色五米也可辨識，但略微模糊。他強調會持續再朝原訂目標調整改善。

至於是否「調整衛星高度」，余憲政表示，經由模擬後發現效果並不顯著，因此並不採用。

目前由九名專家學者組成的遙測取像專案小組，除致力於影像品質提升外，也還要追查確認焦距偏移原因。

目前可用於防災任務

交大土木系教授史天元說，福五目前影像品質已優於福衛二號，可用於防救災、農林漁牧的土地測量與都市計畫等任務，未來應可逐步改善、接近原訂目標。