世界盃調酒大賽 我選手摘兩冠

2017-11-29

號稱調酒界奧斯卡

〔記者張忠義、王榮祥／高雄報導〕台灣調酒選手陳俊燊、郭植伶，最近在第六十六屆世界盃調酒大賽，以「神鬼奇航傑克船長」和「靈光乍現」作品分獲花式調酒冠軍及世界花式口感冠軍，教練團郭朝坤、謝美美、鄧杞祝、郭植伶，也再度榮獲超級團隊教練獎。

中華民國國際調酒協會說明，被視為全球調酒界奧斯卡級賽事的世界盃調酒大賽，於十月十八日於丹麥哥本哈根舉行，共有六十五國參與，台灣有陳俊燊、郭沛儒、郭植伶等三位選手參賽。

陳俊燊從高中開始接觸花式調酒、至今已八年，選上代表參賽後，整整準備一年，期間除了在學校教書及業界工作，剩餘時間都在協會練習，搭配教練規劃進度，繼二○一五年後、再度為台灣奪下世界花式調酒冠軍。

二○一五年榮獲傳統世界冠軍的郭植伶，今年負責花式調酒酒譜，以「靈光乍現」擊敗各國好手，是台灣第一次榮獲世界花式口感冠軍。

「靈光乍現」以金賓威士忌為基酒，運用酸甜回甘的鳳梨、清爽可口的小黃瓜、加上大黃瓜的酸甜滋味，襯托威士忌獨特風味，口感順口且多層次。

協會指出，台灣調酒高手在十月份世界賽奪下兩冠，李廷諺八月底參加二○一七亞太盃調酒賽，也從十二國選手中脫穎而出、榮獲花式調酒冠軍，今年堪稱台灣調酒界豐收年。