離譜！嘉大兩教授私製動物疫苗

2017-11-29

〔記者吳欣恬、王俊忠／綜合報導〕農委會防檢局昨在宜蘭召開全國動物防疫業務聯繫會議，有防檢局官員指出，最近檢調查緝動物疫苗偽劣藥，已有兩位學者承認私製動物疫苗，據了解是嘉義大學的郭姓與張姓教授。防檢局強調，私製疫苗恐導致國內爆發疫情，對私製疫苗行為嚴厲譴責，將要求檢方從重量刑。

案情未釐清 農委會先公布 南檢：大嘴巴

南檢昨晚表示，此案從今年六月展開追查，已發動三波搜索訊問行動。日前嘉義大學郭姓與張姓兩位涉案教授分別被諭知二十萬與三十萬元交保。因為仍有案情未釐清，南檢承辦檢察官這幾個月鴨子划水般極低調偵辦，對農委會官員在開會時透露此事，檢方生氣質疑，農委會官員真是「大嘴巴」！

農委會官員表示，今年六月海巡署金門機動查緝隊查獲以高粱酒瓶裝走私動物疫苗，後來在嫌犯配合的畜牧場冰箱中，發現很多沒有標籤的私製疫苗，進一步追查發現，竟是有學者私製疫苗。

南檢表示，接獲農委會情資展開偵辦後，從涉運輸者的上游老闆追到更上游的養鴨大戶，最後追出涉私製疫苗的嘉義大學兩位教授，十一月二十二日檢方傳訊郭姓與張姓兩位教授，郭教授二十萬元交保、張教授三十萬元交保。

疑偷抓病死雞分離病毒 最重罰450萬

防檢局副局長施泰華強調，違法製造、輸入、販賣動物用偽禁藥，最高可處七年以下有期徒刑，得併科四百五十萬元以下罰金，屬刑事刑罰，罪責不輕。

嘉義大學校長邱義源坦言，上週確有檢調持搜索票到校內調查，帶走資料，校方還在了解詳情。校方靜候調查，也會自我檢討，未來將建立規範做好相關行政流程管控，避免類似情事再發生。

農委會副主委黃金城指出，學者私製疫苗可能是從案例場抓病死雞，再將病毒分離，植入雞胚胎進行複製，死亡病毒株適當稀釋就可當疫苗，注射進雞隻可能誘發抗體，私製疫苗過程若有閃失，只要有一株活病毒注射進雞隻體內，都可能引發疫情，成防疫漏洞。

張姓教授的手機昨轉語音信箱，疑已出國。郭姓教授曾一度回應指消息誤傳，但昨天手機也轉語音信箱。