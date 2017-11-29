峇里島機場關閉 花13小時轉泗水搭機

2017-11-29

〔編譯周虹汶、記者呂伊萱、陳宜加／綜合報導〕印尼峇里島阿貢火山（Mount Agung）昨晚八點多再度噴發，火山灰直沖天際，並有岩漿流出。當地伍拉．賴國際機場（ＤＰＳ）持續關閉，上萬遊客滯留，疏散中心與旅館人滿為患。由於ＤＰＳ至少關閉到廿九日上午，印尼當局及包括我華航、長榮各航空公司，陸續安排旅客前往車程約需十三個小時的泗水，改由朱安達國際機場（ＳＵＢ）離境。

阿貢火山噴發 275名台灣旅客滯留

華航、長榮並宣布，今天飛往峇里島的航班仍取消。至於明天以後航班，將視機場營運情形，適時機動調整並公告，請旅客行前務必隨時查詢航空公司最新航班資訊。

我外交部將安排巴士 協助國人

外交部發言人李憲章昨表示，目前有二七五名國人在峇里島旅遊，在當地都非常安全，也充分理解當地天候及火山灰的情況，我駐處與旅行團、華航和長榮等航空公司均保持聯繫。李憲章說，若旅行團有意先趕回台灣，將安排巴士讓國人搭乘至泗水機場。

由於阿貢火山噴發的火山灰往西南方飄，為免飛機跑道打滑或塞住飛機引擎，ＤＰＳ廿七日宣告持續關閉；廿八日計四四三架出、入境航班取消，約十二萬名遊客受到影響。當地業者鑑於天災，紛紛免費供宿或給予折扣；峇里島交通當局廿八日起派出十輛巴士且持續增開，運送遊客轉往泗水搭機。

有鑑於一九六三年曾奪走一千六百條性命的阿貢火山隨時可能爆發，目前已有四萬人轉往逾兩百處疏散中心。一名對於五十四年前那場天災仍心有餘悸的六十七歲民眾表示，當年逃難長達四個月，「希望這次我不用疏散太久」。

阿貢火山本月三次劇烈活動，分別發生在廿一日、廿五日和廿六日，其中廿五日為地下水或地表水與岩漿接觸後過熱的蒸氣噴發（phreatic eruption），廿六日則是熔岩流；至今仍有大量濃煙湧出，噴離火山口四千公尺高的火山灰多達十億公噸，融入大氣層足讓地球年均溫降低攝氏○．二到○．三度。至於是否大噴發，得觀望數天甚至數週。