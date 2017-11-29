史上最熱秋天 今年恐暖冬少雨

2017-11-29

〔記者吳柏緯、楊綿傑／台北報導〕今年秋天好熱！氣象局表示，今年秋季受到太平洋副熱帶高壓影響，全台氣溫異常偏高。雖然還有兩天才會告別秋天，不過依目前的數據看來，今年秋季平均氣溫可望打破自一九四七年有完整氣象觀測資料以來的秋季最高溫紀錄。氣象局更預測，今年冬季也將是偏暖、降雨則可能偏少。

秋季均溫26.36度 可望打破1947年以來紀錄

再過兩天就要進入十二月，但昨天台中最高溫達卅一．三度，台北及板橋也有卅．五度，氣象局並預告今天全台均維持高溫、穩定的天氣型態，西部高溫仍可能達卅度。十一月卅日週四則轉濕冷，北部與東半部最為明顯，沿海空曠地區低溫可能下探十七度。

氣象預報中心副主任商俊盛說明，今年台灣秋天氣溫偏高，若以十三個平地站的平均溫度廿六．三六度代表台灣今年秋季的氣溫，已打破去年紀錄，今年很可能是七十年來最熱的秋天。

今年秋天除了炎熱，降雨量少也是另一特點。商俊盛說明，除了九月初的瑪娃颱風、十月中的卡努兩個颱風外圍環流帶來雨量外，其餘時間雨量偏少，新竹以南雨量更低於氣候平均值。

即將邁入冬季，氣象局預測今年冬季的氣溫偏高。商俊盛說，去年與今年受到超級聖嬰影響，溫度偏高。今年到目前看來，熱帶太平洋中部與東部海溫偏冷幅度逐漸加大，預測冬季可能發展成弱反聖嬰現象，將稍微減緩冬季的暖化趨勢，但今年冬天的平均溫度仍有機會成為歷史第三高。氣象局進一步檢視預報資料及其他各國數值模式的預報，認為今年冬天的雨量可能為正常至偏少。

新竹、台南水情 「綠燈」稍緊

水利署副署長王藝峰指出，由於東北季風陸續影響，上週桃園以北幾乎是天天下雨，目前石門水庫蓄水率百分百，新山、翡翠水庫也都在九成以上。不過，供應竹苗的明德水庫蓄水率僅二成六左右、台南的曾文及烏山頭水庫總和較去年同期短少一億九千萬噸的水，因此新竹及台南地區持續維持水情稍緊的綠燈。但透過調度，年底前不會有缺水問題，至於後續，則需再觀察天氣情況才能判斷。