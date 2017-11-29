警察特考身高限制「一國兩制」惹議

2017-11-29

〔記者林彥彤、姚岳宏／台北報導〕國家考試不只部分年齡限制引發爭議，警察特考身高限制也引發議論；一般女性考生身高須滿一六○公分、但原住民女性身高卻只要一五五公分。考選部回應，如此設限確有涉及不公平之疑慮，已向警政單位反映。警政署強調是參酌國人平均身高與性別、種族差異後，訂定出來的合理標準。

根據特種警察考試一般警察人員考試規則第八條，應考人男性身高不及一六五公分、女性不及一六○公分者不具資格；但原住民男性則可降調不及一五八公分、女性不及一五五公分者，才不具應考資格。

考試院網站上有許多考生留言，這種差別待遇不僅有違反族群平等之虞，還扼殺了許多民眾想當警察的夢想。

公務員保障暨培訓委員會表示，警察培訓考生都須接受如柔道、游泳等訓練，但此訓練不分身高，標準皆一致。

分析現行國考資格限定，不只身高限制不合規定，諸如司法官考試、外交領事特考等，也規定中、重度肢障者不具資格。

政大外交系副教授兼系主任連弘宜表示，外交考試放寬牽涉到法制的修正，因為現今的考試不分家，外交官可擔任外交人員或領事人員，前者須體力，但後者其實並無體力限制，或許可酌予放寬。

考選部部長蔡宗珍回應指出，警察身高限制的確有不合宜之處，至於部分文職限制身障者報考，考選部也一直在努力爭取改善，今年總算讓司法官考試資格放寬可讓中、重度肢障者報考，未來也會針對外交部分再努力作跨部會研商。

原民會表示，目前尚無各族平均身高統計資料，但泰雅族、排灣族、賽夏族、魯凱族及布農族等五族的平均身高確實較矮。警政署指出，照顧原住民是政府既定政策，內政部為招攬優秀原住民人才擔任警察，才會放寬身高條件並予以加分優惠。