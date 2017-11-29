調查員特考限30歲以下 民怨不合理／學者籲放寬到35歲 考選部允研商修改

2017-11-29

〔記者林彥彤、謝君臨／台北報導〕國人平均壽命提高、政府推動延退，但國家考試卻有諸多類別限制報考年齡，尤其「調查人員特考」設限報考年齡不得超過卅歲，規定長達卅年未改。今年調查局考試第一試甫結束，就有考生投訴批評規定不合時宜。學者也認為，調查局等公家招人門檻應可適度放寬到卅五歲。

規定長達30年未改

根據「公務人員特種考試法務部調查局調查人員考試規則」明定，應考資格年齡須在十八歲以上、卅歲以下，且男性應考人須服畢兵役，而考生筆試錄取後也須接受體格檢查和通過心肺耐力測驗。

碩畢、當完兵已26歲

考試院和考選部的網站上多年來也一直有民眾反映此規定不合時宜，應該放寬。考生陳先生也不滿指出，許多人碩士畢業、服完兵役都廿六歲了，設置卅歲規定對男性很不利，加上應考人在筆試之後才進行體能測驗，代表體能和年齡沒有絕對關係。

曾當過調查局人員的台北市立大學社會暨公共事務學系教授陳滄海分析，調查局職務屬性特殊，訓練外勤人員時間長，因此招募人才的確需要設年齡限制。不過，現代人壽命延長，工作年齡已拉長到六十五歲，調查局應可比照國安局將報考年齡調高到卅五歲以下的標準，更符合現代社會需求。

美國FBI報考限齡37歲

一位不具名學者也說，美國ＦＢＩ報考年齡規定是廿三至卅七歲，台灣設定十八至卅歲，年齡上限有調高的空間。

考選部表示，的確有很多考生反映希望放寬國考的年齡限制，但調查局頗堅持卅歲的資格限制，主張其任務性質牽涉公共利益，以及職務訓練費時至少十年以上等因素。考選部會再積極與用人單位溝通，也將檢視還有哪些國考年齡限制可再檢討，希望能隨時代演進而調整、擴大政府招才來源。調查局則回應說，會與相關單位討論是否修改報考年齡。