郭董愛店 金春發漏開發票

2017-11-28

〔記者吳佳蓉、周彥妤／台北報導〕因鴻海董事長郭台銘（郭董）等企業大老紛紛造訪，而聲名大噪的台北市百年老店「金春發牛肉店」，民眾質疑生意強強滾，卻不開發票。對此，台北國稅局官員表示，經查，金春發5家分店月銷售額皆已達開立發票門檻，現在積極輔導中，希望年底前可導入電子發票。

有民眾投書媒體質疑，平價的嘉義噴水雞肉飯因漏開發票，就遭停業兩星期，但郭董、尹衍樑、宋楚瑜等政商名流最愛的金春發牛肉店，菜單中不少品項皆在百元以上，又是排隊店，為何不用開發票？

官員解釋，金春發並非未繳稅，只是一直以來採取的是「查定課稅」（以推計方式認定銷售額）。按規定，查定課稅適用營業稅稅率為1％，且免開發票，因此過去沒有發票爭議。但隨其營業規模日益擴大，今年9月已盯上金春發，確認5家分店每月平均營業額皆已超過20萬元的開立發票門檻，部分甚至是20萬元的數倍。

官員指出，金春發不僅銷售額達標，且經營型態、規模，皆顯示有能力可導入發票，因此傾向要求其使用統一發票，且最好是能一步到位，導入電子發票，希望能在年底前輔導成功。

若屆時金春發不願意配合開發票，可處3000元以上、3萬元以下罰鍰，屆期不改正，可按次連續處罰，甚至停止其營業。金春發昨天適逢週一公休日，記者數度致電均無人接聽，無法取得回應。