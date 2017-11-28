清大杜柏緯 國際拳賽一鳴「金」人

2017-11-28

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學體育系二年級學生杜柏緯，代表台灣參加塞爾維亞國際拳擊邀請賽，奪下49公斤量級冠軍。校方說，杜柏緯身材不高卻展現驚人實力，初賽、決賽都以3比0擊敗對手，表現亮眼，是台灣首位在國際成人拳擊賽奪冠的男拳擊手，被視為拳擊界明日之星。

20歲的杜柏緯說，從國中、高中一路苦練上來，感謝教練柯文明的指導，能在國際賽奪冠，讓他信心大增。杜柏緯的父親是新竹人、母親為宜蘭泰雅族原住民，他不怕吃苦、韌性強，在拳壇有「金剛緯」封號，他說會積極備戰，迎接明年8月亞運。

塞爾維亞國際拳擊邀請賽又稱「金手套」（Golden Glove）大賽，是歐洲歷史悠久的拳擊賽之一，今年已邁入第60屆，日前在塞爾維亞首都貝爾格勒舉行。

清大表示，杜柏緯初賽對上地主國塞爾維亞最被看好的選手，但他沉住氣，將平日訓練成效完全發揮，終場以3比0擊敗對手；接著在決賽時對上斯里蘭卡選手，整場比賽壓制對手，最後以3比0獲勝，勇奪冠軍。

明日之星 金剛緯備戰亞運

指導教練柯文明說，歐洲拳賽的拳風向來猛又狠。金手套大賽的舉辦方式比照職業拳賽，在大型體育館內舉行，有數千名觀眾觀賽，選手易受到環境氣氛影響。但杜柏緯扛住壓力，冷靜應戰，不僅臨場反應好，也發揮實力，表現可圈可點。

杜柏緯外型斯文，個性靦腆，但只要一上拳擊台，眼神馬上變得銳利，兩年前曾拿下城市盃拳擊賽冠軍，去年再奪得世界大學拳擊錦標賽男子49公斤級銀牌，今年8月舉行的台北城市盃拳擊邀請賽也摘下銀牌。