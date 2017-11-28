文大董座控掏空校產 華岡基金會執董喊冤

2017-11-28

張冠群︰文大與華岡財務各自獨立

〔記者項程鎮、吳柏軒／台北報導〕文化大學傳出董事遭控告掏空校產疑雲！文化大學董事長張鏡湖日前委任律師到台北地檢署提告，指文大教育體系所屬的「華岡興業基金會」執行董事張冠群，涉嫌掏空文大教育推廣部資產上億元後，利用成立「子公司」、「孫公司」、「曾孫公司」和「境外公司」名義，輾轉洗錢和匯款到境外。

位於台北市建國北路的文大教育推廣部營運良好，每年約有上億盈餘。但有媒體報導，推廣部已有一段時間未將獲利上繳文大，校方懷疑資產遭侵吞，調查發現管理文大推廣部的華岡興業基金會，竟成立「子公司」長泰公司、「孫公司」長昱公司和「曾孫公司」悠達天下公司，這三家公司實際負責人都是張冠群，甚至另有一家境外「薩摩亞商維德思全球公司」，公司代表人也傳是張冠群。

據指出，文大董事長張鏡湖日前已委任律師到台北地檢署提告，指控涉嫌背信、偽造文書和侵占、洗錢。北檢將擇日展開調查。

校內人士 籲今暫停改選校長

另外，文大董事會預定今天開會改選文大校長，也備受矚目；但因董事長提告風波爆發，有校內人士呼籲校長改選暫停。

對於遭提告，身兼文大董事的張冠群昨喊冤表示，文大與華岡興業基金會是兩個獨立法人，各自財務獨立，並無「上繳」關係，且張鏡湖就是華岡跟長泰公司的董事長，也是長昱董事，華岡基金會財報每年都有呈報北市教育局審核，近年已捐助數千萬元給文大，張鏡湖都知悉，被指「掏空」真是無從想像。而記者昨到截稿前，尚未能連繫取得張鏡湖本人說法。

文大爆出董事會紛爭，教育部高教司長李彥儀則表示，有爭議的私校董事會，教部會派公益監察人，文大今年董事會已有派人監察，明年也將派員監督，並會了解校產狀況。至於校長遴選，依法先由董事會定遴選辦法，若將來查出遴選有瑕疵，會要求董事會釐清，若有違規則將懲處。