私闖南仁山保護區 高中團挨罰

2017-11-28

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東恆春半島景致壯麗，部分遊客不滿足現有景點，開始侵入未開放或需申請的「秘境」，十一月二十五日就有私立高中團十七人，違規進入南仁山生態保護區溪仔口海岸，卻因體力不支求救，動用大批警消救援，遭批「浪費社會資源」，墾管處將依「國家公園法」開罰。

成員體力不支求救警消 被批浪費資源

這起發生在二十五日下午的「求救」事件，是台中某私立高中的十七人旅行團，從屏東滿州九棚灣島地區出發，進入南仁山生態保護區海岸，步行近八小時準備從滿州溪仔口出來，卻因體力不支，部分成員腿部不適，向滿州分駐所報案求助。

滿州分駐所所長尤子碩指出，接獲報案後立刻通報滿州消防隊前往協助，發現學生眾多，只好協調當地居民及車輛參與救援，花了近兩個小時才將十七人接送至滿州鄉內休息。

恆春警方指出，學生團與遊覽車相約在滿州鄉接駁，沒想到有成員體力不支及腿部受傷，天色已晚而向當地警消人員求助，獲救後對於耗費社會資源救援，頗感不好意思。

協助救援的滿州鄉民彩子及當地義消人員痛批，近年不少遊客專找「秘境」探險，日前小巴里島戲水已經釀成傷亡，如今又出現學生私闖保護區海岸求救，呼籲管理機關祭出重罰。

對於「秘境」遭闖，墾管處表示，生態保護區及特別景觀區有一定規範，未來將與觀光業者討論，約束導遊避免帶遊客到配套設施不足的地點，也將加強宣導，希望遊客勿為一時好奇，害了環境也傷了自己。

墾管處南仁山工作站表示，溪仔口至灣島地區海岸線都屬於南仁山生態保護區，尚未開放民眾進入，即便淨灘活動都需向墾管處申請，這群高中生未申請也沒解說員帶領，僅由三名老師帶隊，預計開出全團「十七張」罰單。依法每人可罰三千元。

溪仔口至灣島地區海岸線風景秀麗，旅遊者取外號「阿朗二」，是阿朗壹琅嶠卑南道外，台灣唯二沒有公路的海岸線，全長十二公里多是鵝卵石灘，墾管處偶辦淨灘提供體驗，被譽為「台灣最美麗的風景」。