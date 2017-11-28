全國語文競賽 中市被控偷吃步

2017-11-28

跨區報名被抓包 中市7名選手判失格

〔記者葉冠妤、劉婉君、蘇孟娟、吳柏軒／綜合報導〕為期三天的全國語文競賽昨於台南市頒獎落幕，過程中卻傳出台中市「偷吃步」、未分區辦理複賽，導致七名台中市選手遭撤銷競賽資格；這更引發新北市與其他縣市強烈不滿，昨頒獎典禮上，新北市師生集體戴口罩出席，「無聲」抗議主辦單位漠視競賽公平性與選手權益。而今年也罕見僅頒布個人得獎項目，團體賽名次則暫緩公布。

新北教局︰直轄市須分二區辦理複賽

新北市教育局副局長黃靜怡指出，據全國語文競賽要點，直轄市應分二區域辦理複賽才能晉級決賽，但台中市未採分區複賽就參加全國賽，「同一學校，一下在南區、一下在北區。」若某一強校跨兩區參賽，對其他分區參賽學校明顯不公。

新北市發現得獎名單不對勁後即向大會申訴，台中包括高中組布農族語朗讀、國中組泰雅族語朗讀等五組都涉違規，七位前六名的台中市選手因而被取消資格。

黃靜怡說，但其實後續遞補名次選手也應檢視是否違規，否則連動將影響團體賽積分，大會卻裁定不受理此項申訴，僅列入檢討會議討論，讓不少參賽縣市無法接受。因此昨天頒獎典禮，新北市師生戴口罩抗議。

中市教局︰為鼓勵原民生參與 才併賽辦理

台中市教育局則澄清，報名確有分區辦理，但因台中原住民分佈較特殊，多集中在和平、東勢區，原住民語系多、報名人少，因此市賽時採集中併賽辦理，以前兩名分區錄取，是盼鼓勵原民學生參與的權宜作法，非「偷吃步」。會再向教育部說明、爭取遭撤銷學生的權益。

承辦今年競賽的台南市教育局則表示，競賽由教育部主辦，新北市所提申訴案，皆由教育部籌組的申訴評議委員會討論做出決議。而昨天頒獎的成績，是已調整遞補後的名單。

新北市是在前天下午賽後成績公布一小時內，對台中選手資格提出申訴，申訴委員會昨日討論到晚上十一時，經查證屬實，取消七位台中選手資格；但對第六名後其他選手部分，則以該案提出已逾申訴時限及無具體對象而決議駁回。

教育部表示，今年通過複賽進入決賽就有二○九○人，按往例，都由各縣市提報名單。而經新北市檢舉，發現台中市確有參賽者跨區報名被抓包，例如有國小只能產生一名分區冠軍進入決賽，卻派兩人分別代表北區跟南區，明顯灌水選手數，最後七人被判失格。

對於新北市要求應調查所有選手，教育部則表示，因今年賽事首次發生選手資格問題，目前在甲組已取消團體獎頒授，後續是否追查其他參賽者資格，仍需由申評會決議；未來針對賽制，也將深入檢討改進，能參加全國競賽的孩子都很努力，防弊也會加強，力求賽制更完善。