國語日報炒股拖累 連8年虧逾千萬

2017-11-28

教部歸咎「萬年」董事會 籲法院盡速裁決解散

〔記者吳柏軒／台北報導〕國語日報曾肩負國語文教育重擔，卻爆出董事會互告紛爭；教育部調查資料更赫見國語日報目前財務虧損嚴重，最大原因是十年前一筆上億元股票投資失利，這筆投資根本未經董事會事前同意，卻導致報社連年財務出現虧損，追根究柢須歸咎「萬年」董事會把持，呼籲法院盡速裁決董事會解散聲請，讓國語日報恢復正常運作。

102年爆虧損8千萬 追出投資失利

教育部終身教育司長黃月麗指出，國語日報迄今財務虧損嚴重，尤其一○二年爆虧損八千多萬元，當時回頭一查，透過會計師查帳，發現國語日報在九十七年未經董事會同意，竟逕行以上億元資金投入股票市場，結果不到半年時間，股價暴跌損失二千六百多萬元；但是最後，董事會後續開會追認該筆投資，成為國語日報的正式虧損。

經會計公司調查，國語日報自九十七年後，開始連年虧損，虧損金額皆破千萬元，一○一年虧五千三百多萬元、一○二年虧八千多萬元，一○五年加入員工退休金提撥，虧損更達一億四千多萬元，而該報社屬於財團法人，成立當初跟法院申報的總資產包含建物、現金等，才僅十三億元基金，連年虧損下，一○二年教育部即曾要求進行彌平虧損，提報相關辦法。

員工薪資改革只做半套 虧損擴大

此外，有員工加碼爆料指出，報社內部薪資採新舊制，敘薪不公問題嚴重，舊制人員年薪可領十七個月（含三節獎金）、新制僅十四個月，故一○五年起推動兩制合一，要將全體年薪逐年降為十四個月，但為避免衝擊，將舊制人員月薪部分提高，不料該辦法只做半套，舊制人員月薪提高後，原定今年起年終要全體改為十六個月，如今卻未見董事會有任何決議，員工痛批，加薪後不降年終，將使財務虧損更加擴大，寅吃卯糧下看不見國語日報的未來。

黃月麗表示，從投資失利資料來看，顯見國語日報董事會早已嚴重失職，一般而言，財團法人做任何財務投資，都須先經董事會同意，並設定相關評估、管理及停損等辦法，但國語日報皆無，而該董事會不少人皆為任職十多年到三十年不等的「萬年董事」，恐也是董事會議效能不彰原因之一。目前教育部已認定國語日報屬政府財團法人，也已向法院聲請解散全體董事職務，盼能加速重組董事會，讓國語日報運作及財務管理都能早日步上正軌。

而記者昨日到截稿前，尚未能取得國語日報社方及董事會相關回應說法。