大醫院轉輕症、收重症 將補助獎勵金

2017-11-28

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部健保署擬自明年起要求醫學中心、區域醫院門診量逐年減二％、五年內減十％，經本報獨家報導，引發各界議論。健保署長李伯璋昨指出，以去年醫學中心門診量三○六九萬人次、區域醫院四一一四萬人次計算，一年約影響一四三萬人次，但未來大醫院下轉輕症患者、收治轉診重症患者，均會規劃獎勵金補助。

繼今年民眾未經轉診直衝大醫院門診、提高部分負擔，以及要求醫學中心、區域醫院收治輕症的初級照護率須較前一年下降十％，超過部分不予給付後，健保署將再推門診減量新制，李伯璋強調，新制上路後，醫學中心、區域醫院若未能配合下降門診的目標，超過部分不予給付。

不過，李伯璋也提及，若醫學中心、區域醫院願意將輕症病人或病情穩定的慢性病患下轉給地區醫院或基層診所，以及收治地區醫院或基層診所上轉病況較複雜的重症患者，均會編列獎勵金補助，近期內將與醫界討論、協商，希望讓大醫院回歸治療重症患者為主的目的。

為促進醫療分流，李伯璋也強調，現正透過林口長庚、台大醫院、三軍總醫院等八大醫學中心，進行雲端醫療影像上傳測試作業，未來會進一步推展到全部院所，讓二十項常見檢驗、檢查項目，可與基層醫療院所跨院共享，以利各層級醫師掌握病人資料，並減少重複檢驗、檢查，也有助於落實分級醫療。