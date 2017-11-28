峇里島阿貢火山最高警戒 撤離4萬人／國際機場關閉 445個航班取消 5.9萬旅客滯留

〔編譯茅毅／綜合報導〕印尼當局二十七日將峇里島阿貢火山（Mt Agung）的警戒調升至最高等級，灰煙和零星、微弱的轟隆聲，在十二公里外都能聽到。印尼「國家減災局（NDMA）」聲明指出，夜裡觀察到火焰，顯示可能即將發生更大的噴發活動。
1963年噴發 造成1600人喪生
阿貢火山迄今最嚴重的一次噴發為一九六三年，造成近一千六百人喪生、八萬多人無家可歸，當地耆老擔憂半個世紀後，悲劇將重演。
印尼「火山暨地質災害減災中心（PVMBG）」聲明說，預估災難風險的可能性與急迫性，將阿貢火山的警戒從三級升為四級。NDMA發布的影片顯示，火山碎屑流與火山泥流沿著火山的斜坡流動，該局研判，由於時值雨季，火山泥流恐增加，故警告民眾切勿靠近河川。
NDMA發言人蘇托波（Sutopo Purwo Nugroho）表示，阿貢火山周邊危險區的擴大，會影響廿二個村莊、約九至十萬人，目前已撤離約四萬人，但不少人自認為安全或不想放棄豢養的牲畜而未離開。蘇托波說，若有必要，會強制撤離危險區內的民眾。
阿貢火山的火山灰散落在阿貢火山附近的村莊與度假勝地，上週末，連維安的軍警也配發口罩，印尼「國家災害管理總署（BNPB）」亦在峇里島各辦公室及衛生所備有口罩，呼籲民眾前往領取。
據報導，該火山的震動次數在九月密集增加後，官方開始進行疏散，約疏散二．五萬人到收容安置處所，最多曾撤離逾十四萬人。十月下旬火山活動一度減少，警戒下修到二級。但十一月廿一日又噴發，上週更兩度噴發，有火山學者指稱，廿五日屬蒸氣噴發，乃地下水變熱和膨脹引發。
官方調百輛巴士協助旅客
由於火山灰恐嚴重威脅飛航安全，故伍拉．賴國際機場廿七日一早關閉，該機場發言人阿薩努洛希姆（Arie Ahsanurrohim）說，有四四五個航班取消，五．九萬名旅客滯留，每六個小時將檢視情況一次。印尼「陸路運輸總局（Directorate General of Land Transportation）」宣布，正調派百輛巴士至伍拉．賴國際機場與渡船頭待命，協助滯留的旅客。
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