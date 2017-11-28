吃檳榔罹癌 切掉2/3舌頭

2017-11-28

記者張聰秋／彰化報導

彰化縣一名尤姓男子從18歲開始養成吃檳榔的習慣，每天至少花100元買檳榔，一吃就吃了30年，結果49歲時，被發現罹患舌癌，接受治療後，切除3分之2舌頭，之後甚至再確診頰黏膜癌，切除右臉頰腫瘤。不過，他遵循醫囑、接受療程，成功抗癌，如今已經65歲了，固定在彰化基督教醫院進行門診追蹤。

尤先生說，自己原先檢查就發現「口腔纖維化」，雖然醫師告誡不要再吃檳榔，但以為只要不添加白灰、荖葉，便不會罹患口腔癌，因此改成只吃菁仔，沒想到舌頭長了1顆腫瘤，且出現疼痛，就醫被診斷出罹患舌癌第4期，切除3分之2舌部，並進行頸部淋巴廓清術，不料又發現口腔左邊黏膜長白斑，接受2次雷射治療，後來陸續再換成口腔右邊黏膜長白斑，甚至進一步病變為癌細胞，確診為頰黏膜癌，但經切除右臉頰腫瘤，並完成拿補皮重建後，再次抗癌，目前固定回院追蹤。

彰基副院長陳穆寬表示，根據他的臨床經驗，口腔癌約90%的病人都是和檳榔、香菸有關，但第4期並不代表沒有希望，約40%至50%的病人可以治癒。

12月23日是台灣「檳榔防制日」，彰基昨以「向口腔癌說不．戒檳榔第一步」為主題，舉辦「123檳榔防制日」宣導活動，不但示範口腔自我檢查保健操，衛生局副局長尚筱菁、陳穆寬醫師還簽署無菸無檳榔醫院宣示書，場面溫韾又熱鬧。