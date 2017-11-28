《謠言終結站》食物勾芡 不會直接引發慢性病

2017-11-28

記者林惠琴／台北報導

網路流傳「肉羹麵、蚵仔麵線、酸辣湯等勾芡的東西，儘可能少吃，因為容易引起痛風及糖尿病等慢性病」，並提醒「家裡煮菜，最好不要勾芡，如果一定要，勾薄薄的就好（少中一點毒）」。對此，營養師表示，吃了勾芡的食物，不會直接導致痛風及糖尿病，而是過度食用、熱量飆高，才會造成相關病症。

新光醫院營養師夏子雯表示，勾芡食物並不是造成糖尿病及痛風的直接原因，而是因為勾芡食物的熱量較高，過量食用容易變胖，進而提高糖尿病等心血管疾病或代謝症候群的發生率；而勾芡湯類經常可能因為高湯、普林值較高，造成尿酸攝取過量，恐怕會增加痛風的風險。

過度食用熱量飆高才易致病

夏子雯舉例說明，一碗未勾芡的陽春麵熱量約280至300卡，但使用太白粉勾芡後的肉羹麵，可能就會變成400大卡左右，這種糊狀的高油脂、高熱量食物，容易造成血糖波動較大，反而更想要進食，不利於血糖的控制，也容易影響糖化血色素，因此不建議糖尿病患食用，痛風患者也是一樣，應該避免。

夏子雯建議，若是健康成人，最好也不要太頻繁食用勾芡的食物，大約1個月1次為宜，可多食用蔬菜熬煮的清湯代替。

董氏基金會營養師莫雅淳強調，不是說吃了勾芡的食物就會罹患糖尿病或痛風，主要是因為熱量高，造成肥胖，進而致病，因此不要誤解，但建議糖尿病、痛風患者應該避免食用勾芡食物。

衛福部國健署提醒，勾芡食物通常含有較高的油脂、鹽分、糖分，與糖尿病及痛風患者的飲食原則不符，應該減少攝取；糖尿病患者的飲食要儘量清淡、不可過鹹，且少吃富含精緻糖類的食品；痛風患者也因須維持理想體重，要少吃油脂含量高的食物。