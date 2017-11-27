課審會敲定課綱文言文選文／高職選進紅樓夢 台灣通史序退場

2017-11-27

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部召開第十七及十八次課審大會，審議技術型高中（高職）與綜合高中等國語文課綱，並確立文言文推薦選文篇章。歷經連月爭論，不再獨鍾古典韻文，讓紅樓夢、清代台鐵收費章程、台煤減稅片也入列。國研院研修小組強調，煤鐵等產業相關文章，呼應工業時代，也可訓練學生如何簡單條列撰寫規章。

訓練寫規章 台煤減稅片入列

十二年國教國語文課綱中，不論高中、高職或綜高等，都明訂文言文比例控制在整體的卅五％到四十五％之間，比過去降十個百分點，後續高中文言文推薦選文的篇章數目隨之減少。前次審議大會已針對高中學制作修訂，將選文下修為十五篇，昨高職經審議後，選文下修為十四篇、綜高則為六篇。

其中，高職、綜高等文言文選文都拿掉了連橫的《台灣通史序》，讓其正式退場，另添加其他小說文體與台灣內容。

技高推薦選文包括：燭之武退秦師、庖丁解牛、蘭亭集序、桃花源記、師說、種樹郭橐駝傳、夢溪筆談（曲面鏡成像、乾式船塢、以工代賑、磁石指南、物態研判）、岳陽樓記、赤壁賦、郁離子（魯般、鄙人學蓋）、天工開物（舟車緒言、膏液緒言、殺青緒言） 、紅樓夢（賈探春敏慧興利）、台煤減稅片、清代台灣鐵路買票收費章程。

綜高推薦選文則包括：燭之武退秦師、桃花源記、世說新語（詠絮之才、坦腹東床、殷仲堪儉食、絕妙好辭）、師說、夢溪筆談（曲面鏡成像、乾式船塢、以工代賑、磁石指南、物態研判）、岳陽樓記。

有高職國文科教師質疑，清代鐵路的收費章程不具文章形式，推薦此文「太小看高職生」，紅樓夢篇章選入則能讓學生一窺當時穿著、物品，提升學生閱讀與國學涵養。國教院研修小組成員游適宏則表示，高職課綱不僅要學習文學，也能藉清代文章反映煤鐵產業，類似工業一．○代表，收費章程也可訓練學生如何簡單條列撰寫規章。