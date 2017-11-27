期限內未改建 國語日報都更案恐破局

2017-11-27

國產署發文 將依原價3.7億收回土地

〔記者林曉雲／台北報導〕國語日報都更案恐破局！

都更市值上看80億 國語日報將提申復

國語日報四年多前向國有財產署購買舊大樓旁一塊土地，擬都更改建為教育大樓，估計都更市值上看八十億元。但今年七月九日購地期限屆滿未能完成興建，國產署上週發文國語日報，以不符當初購地計畫書為由，依法決定以原價三億七千多萬元收回土地。外界評估國語日報都更改建案恐怕破局。

林昭賢請辭董事長 今開董事會處理

此外，國語日報董事會爭議延燒，教育部認定國語日報是由政府捐資成立的財團法人，向台北地院提告解除現任董事職務，並擬追回董事會溢領車馬費。據指出，董事長林昭賢近日已請辭董事長職務，國語日報預定今早召開臨時董事會處理。

據悉，林昭賢因明年將滿八十歲，依章程不符董事長年齡限制，加上林昭賢控告他所解除的四名董事，法院判決林勝訴，因此促使林昭賢決定在年底前辭去董事長一職。外界觀察此舉意味放手讓官方及法院整頓終結國語日報董事會紛爭。

被視為董事會爭議癥結的國語日報都更案，國產署在一○二年七月九日以三億多元、出售北市中正區南海段二小段八地號中的國有持分給國語日報。依購地計畫書，須四年內建教育大樓作公益使用，董事長林昭賢一○四年還與建設公司舉行改建簽約儀式。但因董事會爭議不斷且都更審議費時，七月屆滿期限還未能完成改建。

教育部終身教育司長黃月麗昨證實，國產署已發文要收回都更地。她表示，國產署二月即曾發文向教育部詢問國語日報這塊土地使用情況，當時報社董事會正發生紛爭，後來教育部詢問董事會關於都更案進度，確認還僅在台北市都更處審議中，因此十一月函覆國產署，確認國語日報未能在期限內建樓作公益使用。

國產署收回土地會否影響到國語日報整體都更案？黃月麗表示，都更土地已有改變且不完整，若要續推都更，恐需另外重送都更計畫書，相關權責在北市都更處。

國語日報社董事長林昭賢和社長李碧霞昨均未接手機，國語日報副社長陳岳受訪時表示，國語日報七月四日已向國產署申請延期，對於國產署以原價購回都更地，將提出申復，董事會也會進一步討論。