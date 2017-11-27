醫學中心、區域醫院門診減量 醫改會：減量輕重症要有配套

2017-11-27

〔記者林惠琴、林彥彤、黃以敬／台北報導〕衛福部健保署再推分級醫療加強落實政策，要醫學中心、區域醫院再降門診數，把好醫療留給重症患者，對此，台灣醫療改革基金會與醫勞盟皆表示支持政策，但提醒應有配套措施，諸如醫院總額用於急診、住診須多於門診，才可保障患者就醫。

民眾：轉診應更順暢

有民眾則指出，就醫還是會希望找好醫師，感冒等小病可看小診所，但大病小病如何分？恐還是會到較具規模及聲譽的醫院，分科較多、就醫較方便。一位黃姓病患指出，到大醫院排隊看門診往往很費時，合理降低總量應可接受，但相對希望若查到大病，地區診所要轉到大醫院應要更順暢，否則還是寧願在大醫院等門診。

醫勞盟理事長儲寧瑋指出，分級醫療推行半年效果不彰，民眾還是習慣大病、小病都往大醫院跑，常造成大醫院擠爆，小醫院基層醫療面臨生存不下去的窘況，因此支持政府再推醫學中心、區域醫院門診減量。

醫改會副執行長朱顯光也說，支持醫學中心等門診減量的方向，但針對減量的疾病要有配套措施，以免最後下場變成是減少難治療的重症、留下好治療的輕症。

其中就須同步搭配醫院總額控管，因目前醫院總額超過一半用在門診，急診、住診相對少，早期有共識要門診四十五％與急診、住診五十五％，可惜未能執行，或許未來可訂相關限制標準，也改善同病不同酬，讓不同醫院層級治療感冒等給付一致，更促使大醫院降低門診、回歸照顧重症。

儲寧瑋說，過去半年擴大部分負擔、推動分級醫療還未見效，最大原因是沒同步搭配其他措施，藥品負擔也是一項，應將最高負擔改為定率負擔，對重複就醫也應限制，提高自費負擔等，對民眾有懲罰效果才會有感。

儲寧瑋強調，落實分級醫療並不易，目前醫療崩壞的速度比政府推行政策的速度還快，因此政府不能再走溫和路線，而應大刀闊斧地才能改變。