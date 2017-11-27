東北季風減弱 明起至週四回溫

2017-11-27

北部民眾要曬衣服，再忍一天。

今日受東北季風及華南雲雨區東移影響，北部、東北部仍明顯偏涼，且北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區也有局部短暫雨。

明後天東北季風減弱，氣溫回升，西部最高溫可達29度，屏東甚至有31度。不過，週四（30日）前的白天，北部及東半部地區可能有局部短暫雨。

週四晚上起至下週日（12月3日），東北季風再度增強，北部、東北部天氣又將明顯轉涼，其他地區早晚亦涼；北部及東半部地區也會有局部短暫雨，民眾要多留意天氣變化。（記者楊綿傑）

  • 天氣持續回溫，民眾昨騎單車享受舒適氣候。 （記者簡榮豐攝）

    天氣持續回溫，民眾昨騎單車享受舒適氣候。 （記者簡榮豐攝）

  • 一週天氣

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