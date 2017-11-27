克服病痛 罕病兒考上台大

2017-11-27

出生就氣切 聽力也缺損…

〔記者林彥彤／台北報導〕即使有罕見疾病也要求學向上！

罕見疾病學童求學路艱辛，罕見疾病基金會昨天舉辦第15屆獎助學金頒獎典禮，共頒發13獎項、計有321位得獎者，他們不僅克服氣切、聽力缺損和肌肉萎縮等困難，也在學業表現上相當傑出。

321人獲獎助學金

19歲的病友花榆婷，今年剛考上台大歷史系。她因先天性臉頰骨及下頷骨發育不全，造成外觀特殊以及呼吸道狹窄，出生後就接受氣切，使得她講話有氣音，同時小耳也造成她聽力缺損，有段時間她不敢與人對話。

花榆婷表示，直到高中認識自己的疾病後，她才正向看待，只要想想自己能做什麼就好。她將自己的疾病故事寫成一篇小論文，並獲得全國特優；未來希望從事法醫人類學或考古學，將所學貢獻社會。

21歲的病友陳威全即使患有裘馨氏肌肉失養症，僅剩右手手腕、手掌及頸部以上能輕微活動，但他仍非常喜歡文學與寫作，現就讀真理大學台灣文學系，他感謝好同學諭湘的熱心幫忙，協助選課、抄筆記等，兩位也分別獲得奮發向上與友善扶持獎學金。

此外，罕見疾病基金會今年也首次頒發國際進修獎學金，患有脊髓性肌肉萎縮症的陳思妤，現於美國伊利諾大學香檳分校就讀法學院碩士班，即使行動不便，仍獨自前往海外求學。她昨天錄製影片表示，希望深入了解美國身心障礙法制，與無障礙環境的設置，回國能幫助其他人。