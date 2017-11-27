台中再傳毒狗 網友促緝凶

2017-11-27

太平臉書貼文 指一條街10多隻狗被毒死

〔記者陳建志／台中報導〕台中市西屯區都會公園和北屯區新都生態公園，月初先後傳出有人擺放毒餌包，造成狗誤食暴斃。台中張姓市民近日在臉書社團「我是太平人」貼文表示，太平區大興16街24日當天，一條街有10多隻狗被毒死，自己養的3隻狗都死了，痛斥毒狗者沒人性，希望相關單位協助調查緝凶。

繼西屯北屯傳擺毒餌害狗

張姓網友24日深夜貼文表示，大興16街發生滅狗慘案，10多隻狗被毒死，他自己家裡的3隻狗都送命。經調閱監視器，發現當天凌晨2點半左右，狗狗毒性發作、痛苦難耐，衝出家門，看到這一幕很心酸。

廖姓網友回應：「我們家被毒死一隻狗、一隻貓，剛剛才把牠們埋葬。」網友紛紛痛斥此惡劣行徑，希望市府相關單位追出元凶。

鄰居有耳聞 不敢讓狗出門

記者昨天走訪大興16街，一位婦人表示，聽說隔壁鄰居家裡死了3隻，不遠處另一戶也有3隻被毒死，自己家裡也有養狗，現在嚇到都不敢讓牠出門。

中市府︰未接獲民眾通報

轄區坪林派出所表示，並未接獲民眾報案，但會到附近查訪。中市動物保護防疫處長林儒良也說，尚未接獲民眾通報，提醒若毒狗致死，依「動保法」第25之1條規定，處1年以上5年以下有期徒刑，併科50萬元以上500萬元以下罰金，主管機關得公布其姓名、照片及違法事實，請民眾不要以身試法。

林儒良處長也提醒飼主，狗狗只要離開家門，都要用鍊繩繫住或放在籠子裡，不要讓牠們離開自己視線，以免誤食毒餌或不小心傷人。

動物緊急救援小組發言人倪京台表示，台中近日發生多起毒狗事件，希望警方積極緝凶，遏止慘事發生。