買船穿梭澎湖離島行醫 侯武忠55歲癌逝

2017-11-26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕「台客船長醫師」走了！

永遠是一雙藍白拖、身著休閒短褲，始終帶著憨厚笑容的侯武忠醫師，在澎湖離島服務二十餘年，是首位自資買船開船穿梭離島巡迴醫療的醫師，卻因公成疾，被胰臟癌奪走寶貴生命，享年五十五歲。侯武忠曾獲「醫療奉獻獎」，縣衛生局將呈請總統蔡英文頒發褒揚令，民間也建議立銅像紀念這位難得的仁醫。

侯武忠將一生最精華的歲月全都奉獻給澎湖家鄉，自高雄醫學院畢業後就返鄉服務，足跡遍佈澎湖七美、望安離島鄉，調回馬公本島服務後，又在有四個有人居住離島（吉貝、員貝、鳥嶼、大倉）的白沙鄉衛生所服務，擔任主任職務。他深諳離島居民就醫不便，自資購買船隻穿梭各離島巡迴醫療。

心疼島民就醫難 學開船幫治病

澎湖東北季風強烈，交通船常常無法準時開航，有時一延誤就是好幾天，有病痛的離島居民只能忍痛等著船開航載來醫生。侯武忠不忍年老的離島居民忍痛，乾脆自己買船，向老船長學了半年開船技術，考到執照，每週固定開船前往看病，贏得「船長醫生」的美譽。

早期澎湖醫療人力不足，侯武忠還必須兼任法醫行政相驗工作，二十四小時待命出動，不到四十歲就獲得第十二屆「醫療奉獻獎」，更在今年榮獲「績優法醫獎」，名列澎湖地檢署出版的署誌記載殊榮。

侯武忠醫師在今年二月發現得了胰臟癌，前往高雄教學醫院治療，仍不敵病魔肆虐，二十日傳出病逝噩耗，享年五十五歲。遺體二十二日送回澎湖，將於十二月三日在菊島福園舉行告別式，白沙將組成龐大送行團，感恩這位台客船長醫師對於白沙離島醫療的貢獻，送他人生最後一程。