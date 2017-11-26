學者：增東部幹線容量 才有效益

2017-11-26

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕北宜直鐵尚未定案，要花費逾百億元優化台鐵「宜蘭線」既有路線，減少七分鐘行車時間及增加路線容量是否有必要？交通部長賀陳旦表示，不希望做重複性工程，交通部尚未決定要將既有路線曲線取直、優化。至於是既有路線優化，還是興建北宜直鐵，因兩案尚在研究中，要看研究結果及效益。

交部長：不希望做重複性工程

台鐵局長鹿潔身表示，宜蘭路線優化，跟興建北宜直鐵是兩件事，至於是否跟北宜直鐵衝突，要靠中央政府整體來考量。台鐵局表示，不論北宜直鐵是否興建，都會爭取龜山至外澳路線優化預算，因該工程最主要目的是避開易釀災害路段。

花蓮、台東地區連續假期一票難求，最主要就是路線容量不足，導致無法開出更多加班車。淡江大學運管系教授張勝雄表示，不論是興建北宜直鐵或是既有路線優化，讓列車提速、縮短行車時間都不是最重要的效益，最重要的是能夠增加路線容量，只要能增加東部幹線容量的工程都可以考慮。但各界對興建北宜直鐵要達到共識，可能還需要相當長時間，台鐵針對既有路線做小幅改善並無不可。

成功大學交管系副教授鄭永祥同樣認為增加路線容量，讓台鐵可以開出更多班次，是工程應看重之處，至於花百億是否值得？要由台鐵自己計算，完成改善後可以增加多少班次、座位公里數。但現在既然已經碰到瓶頸，就應該要想辦法提出短、中期改善措施。

台鐵局表示，宜蘭線瓶頸路段優化後，至少台北往返宜蘭班次可增加，但再往南要到花東，因許多路段是單軌區間，仍有不少瓶頸路段需克服，實際能增加多少班次到花東需要計算。但若沒改善宜蘭線瓶頸路段，未來花東全面雙軌化後，北部往東部的列車班次，同樣無法大幅增加。