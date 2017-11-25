機器手臂治退化性關節炎 7旬嬤隔日可下床

2017-11-25

記者翁聿煌／新北報導

70歲的吳女士罹患退化性關節炎，只要一走路膝蓋就會痛到受不了，長期吃止痛藥。直到她接受醫師建議，自費接受「機器手臂輔助單髁人工膝關節置換術」，磨掉受損部分的關節面軟骨，術後第2天就可以下床行走，讓喜愛旅遊的她開心表示：「又可以去環遊世界了！」

機器手臂手術 健保未給付

雙和醫院骨科部主任曾永輝說，目前關節炎治療可分為以藥物為主、物理治療為輔的保守治療，或者是「傳統全膝關節置換手術」和「機器手臂輔助導航的部分關節置換手術」，兩者最大的差異在於是否留下健康的軟骨與韌帶。

雙和醫院骨科醫師翁佩韋說，吳女士是左膝罹患退化性關節炎，主因為膝蓋內側軟骨磨損，考量她多年接受保守治療無效，以及磨損範圍只侷限在內側髁骨，因此建議她採用「機器手臂輔助單髁人工膝關節置換術」， 因為可以保留2/3的健康軟骨及韌帶組織，提高膝關節的穩定度及合用度。

不過翁佩韋也表示，「機器手臂輔助單髁人工膝關節置換術」健保未給付，得要自費，同時關節若已經有2/3以上或完全磨損，則建議採取傳統全膝關節置換手術。

「機器手臂輔助單髁人工膝關節置換術」結合了3D立體影像、電腦導航技術和機械手臂，協助精準磨除及置換受損的膝關節，大幅減少韌帶及關節周邊軟組織的傷害以及手術誤差。