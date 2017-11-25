隨時隨地想「要」 「性慾高亢症」作祟

2017-11-25

文／楊聰財

一名25歲男性就醫時主訴有穩定交往對象，自覺對每段感情認真看待，但就是無法控制性慾，一直想找其他女性發生性關係，結果就是偷吃被抓到，導致每段感情都宣告破裂。

後來更是變本加厲，性慾強烈到走在路上看到女性就很容易有生理反應，讓他相當痛苦來找醫師協助。經過詳細鑑別診斷後，確診他罹患了「性慾高亢症」。

「性慾過高」是一種疾病嗎？是的，臨床上會針對「性慾過高，造成自己或他人的障礙」的患者加以評估釐清疾病類型。

檢查方式採多管齊下，包括身體檢查、抽血檢驗「性荷爾蒙」濃度，也可能安排腦部電腦斷層（例如下視丘病變也會造成性慾過高）， 並評估精神狀態，排除是罹患躁症造成的性慾過高症狀。

若以上原因都排除了，那就符合國際疾病診斷分類系統（ICD-10）中陳列的「性慾高亢症」。

◎此症常見的特徵包括：

●慣性且頻繁更換性伴侶。

●莫名的不安全感，即便滿足了性衝動，事後仍感到不安及空虛。

●在性行為中較易出現虐待及暴力行為，並強迫他人發生性行為。

性慾高亢症被歸為「類強迫症型」與「類衝動控制障礙型」，都是包含心理、生理、家庭及社會環境等所影響，出現不同程度的性慾高亢症問題。

例如有人很可能把「這件事」當作能夠調節心情，或者逃避現實的一種方式。若是「類衝動控制障礙型」的性慾高亢患者，合併酒癮、賭癮等身心障礙的比例相當高。

由於「性慾高亢症」的患者常否認、甚至不知道自己罹病，影響與伴侶良好的性愛關係，甚至還可能發生妨害性自主罪的重大麻煩。提醒患者應儘速尋求精神科醫師的專業評估及治療，除了服用藥物控制情緒、緩和性慾之外，還必須接受心理治療、伴侶協談，重新建構正確的性愛關係、合宜的情緒管理與人際互動，避免自己成為性犯罪者，終生後悔。

（作者為楊聰才診所心理衛教中心院長、中華民國精神科專科醫師）