90歲添源伯 二結王公廟超級導覽員

2017-11-25

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣二結王公廟信徒林添源，年輕時生場怪病，群醫束手無策，轉向王公求助，病痛奇蹟似痊癒，二結王公廟舊廟轉型為二結庄生活文化館，他當起導覽志工，廿年如一日，今年高齡九十歲的他，對王公文化信仰如數家珍，被視為二結王公在凡間的首席代言人。

有兩百多年歷史的二結王公廟，在每年農曆十一月十五日王公生，使用一萬兩千台斤木炭燒成大火堆，舉辦全國最盛大的神轎過火儀式，這項宗教活動被列為宜蘭縣無形文化資產。

早年農業社會醫學不發達，許多信眾眼中，二結王公有驅邪鎮煞及治病法力，林添源得過怪病，後來不藥而癒，他歸功於王公的保佑，那時起下定決心，「只要身體硬朗，就當王公的僕人」。

一做廿年 像王公文化「活字典」

民國八十六年，二結王公廟舉辦千人移廟，舊廟當成二結庄生活文化館，在廟旁長大的林添源，七十歲時當起專職導覽志工，他的解說內容，把二結王公廟點點滴滴說得活靈活現，親友說，被封為二結王公頭號解說員，一點都不誇張。

被暱稱為「添源伯」的林添源，每天到二結庄生活文化館開廟門，是他例行工作，打掃完館區裡外環境，一人靜候等待遊客進館，午餐在館內吃便當果腹，文化館成為他生活的一部分，若有遊客上門，便滔滔不絕，從二結王公廟沿革、典故、歷史文物，幾乎無一不知，七十歲做到九十歲，一做就是廿年，成了王公文化的「活字典」。

林添源身形雖瘦弱，只要講起王公廟歷史，就神采奕奕，成長在日治時期的他，國語不太「輪轉」，卻能說口流利日語，偶爾在館內留言板寫下日文，做起國民外交，熱情接待日本遊客。

台灣各門派傳統宗教都有傳說，披著神秘色彩，常被認為迷信，「添源伯」的看法是「心誠則靈」，包括王公在內的本土信仰都在勸人為善，他歡迎大家撥空造訪二結王公廟，由他引導解說，希望改變外界對傳統宗教的觀感。

被問到何時「退休」？林添源笑說，二結庄生活文化館是二結王公的老家，他有責任幫王公「顧家」，只要身體可以，就會持續做下去。