《老夫子背後的女人》王澤持畫筆 妻添文史內涵

2017-11-25

〔記者吳柏軒／台北報導〕長青漫畫《老夫子》主角單身半世紀，其實二代作者王澤的背後有一位非常重要的女人，就是王澤妻子文史作家邱秀堂。她肩負漫畫總編輯之責，十多年來夫妻攜手，一人想內容、另一人持畫筆，共出版三百多集老夫子漫畫冊及專書、長短篇，讓老夫子代代傳閱。

攜手10多年 他讚她是女超人

王澤回憶，廿二年前父親王家禧（初代作者）獲邀來台，在台北市立美術館展出漫畫手稿，邱秀堂是策展人之一，「她真是女超人！」邱秀堂成功推動展覽，兩人結下深厚情緣，結縭至今。因妻子的文史專長背景，託付總編輯一職。

邱秀堂說，自己師承台灣史蹟研究專家林衡道，當初加入老夫子漫畫創作團隊，本來是編書，後來接觸讀者回響，便四處考察，將地方古蹟、景點與漫畫結合。出版專書外，也從十三年前起負責漫畫精選半月刊等，台港兩地每月要出三本，每本九十六至一二八頁，至今已累積三百多集。

對王澤來說，透過邱秀堂的專長，可在漫畫中添加文史、節慶等內涵，甚至廣納天文、海洋、科幻、藝術等百科知識，現代火星文、台灣奧運人物等主題，都曾與老夫子一起躍上畫紙。

邱秀堂：老夫子是一代傳一代

邱秀堂說：「老夫子是一代傳一代的。」收過許多小朋友的來信，上面親自畫著老夫子、大番薯，網路上也有許多讀者回響，就連李安、李昌鈺等人都寫過專文。雖然每一次要想很多點子很痛苦，但只要漫畫登出來就很開心。