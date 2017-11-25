唾液測蛀牙風險 1.5小時可知

2017-11-25

全球300支隊伍 中正大學生發明奪銀

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕國立中正大學橫跨九個學系的「CCU Taiwan」團隊研發「齲齒風險預測產品」，藉由唾液與特殊試紙檢測得到數值，使儀器發出綠色螢光，依光度判斷腐蝕牙體表面的「轉醣鏈球菌」多寡，預測蛀牙風險高低，十三日赴美國波士頓參加麻省理工學院主辦「國際遺傳工程機器設計競賽」（iGEM），因作品完成度高，在全球三百支隊伍中奪得銀牌獎。

「CCU Taiwan」隊長陳詩詠說，我國小學生由衛福部補助，每半年至醫院檢查口腔，但這半年宛如空窗期，因此由生物醫學科學系副教授李政怡領軍，與來自資訊工程、機械等九系的十六名學生，共同開發適用於居家的蛀牙檢測產品。

團隊成員黃裕軒表示，「齲齒風險預測產品」的使用者吐入唾液，等待唾液和特殊試紙反應得到數值，上傳雲端後，一個半小時就能從手機應用軟體得知蛀牙風險程度，歷次檢測數據能形成趨勢圖，判斷風險值，提醒使用者及時至醫院做檢查。

李政怡解釋，蛀牙成因是「轉醣鏈球菌」將口中的醣類代謝成乳酸，腐蝕牙齒表面，團隊研究出可偵測轉醣鏈球菌濃度、乳酸、酸鹼值的試紙，推算轉醣鏈球菌數量，評估蛀牙風險，目前對蛀牙風險預測精準度達七十五％，正洽談產學合作。

「國際遺傳工程機器設計競賽」是全球「合成生物學」領域最高等級比賽，學生要藉由開發產品，解決日常生活常見的問題。