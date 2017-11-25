以台南震災為例 賴揆感受台灣是功德社會

2017-11-25

〔記者李欣芳、吳亮儀、黃明堂、邱灝唐／綜合報導〕行政院賴清德院長昨出席衛福部長照專線啟用典禮時表示，雖照服員月薪才三萬元有點不划算，但台灣是一個功德社會，應把這份工作當成做善事，引發議論。下午賴揆為發言引起誤解致歉，他強調，行政院一直很重視照服員的薪水，他也相信很多人在自己工作崗位上的付出遠比薪水支應的價值高，絕非以道德喊話要求做功德。

強調是致敬 非道德喊話

賴清德也以台南市震災台灣社會出錢出力為例，表示自己深刻感受台灣是一個功德的台灣，功德的社會。

賴清德說，行政院一直非常重視照服員的薪水，他也相信很多人在自己的工作崗位上，付出了遠比薪水能夠支應的價值，做功德這樣的說法，是要請大家了解整個來龍去脈，並非要任令整個薪資惡化不去改善，也不是只用道德喊話，要求大家做功德。

賴清德以擔任台南市長時蒙受震災為例，說台灣人非常善良，也非常願意做善事，第一時間有成千上萬個警消、義消及救助人員到台南；到現場，吃的、住的、用的都是公益團體提供。「當我們開放捐款的時候，短短一個禮拜的時間就有四十幾萬筆的捐款，金額也超過四十億。」

他說：「面對五十年來最重大的地震，對台南市造成這麼大的衝擊，然後又獲得台灣社會出錢、出力，所以我深刻感受台灣是一個功德的台灣，功德的社會。」

照服員坦言 薪資確有問題

台南一名吳姓照服員坦言，照服員薪資待遇和工作環境都有問題，由於他們是一年一聘，只要機構標案失敗就得面臨被資遣命運；此外，在案家間的移動時間並不納入工時，而是以每月最高五千元的交通津貼取代加班費，每週工作六天，平均月領三萬五千元左右。

每週工作6天 平均月領3.5萬

吳指出，特休也存在灰色空間，儘管他們做滿半年有三天特休，但從沒休過也不能折現，「機構直接說政府沒編列相關預算，我也能理解長照產業就是缺錢，所以真的是做功德。」