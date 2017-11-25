照服員辛苦了 衛福部長：明年加薪

2017-11-25

改採月薪制 在偏鄉服務或照護難度高 最多可增1萬元

〔記者吳亮儀／台北報導〕照服員明年加薪！衛福部長陳時中昨天表示，衛福部已經規劃明年要替照服員調薪。主管長照資源的社家署副署長陳素春指出，明年起，會改變照服員給薪制度，採用月薪制，若在偏鄉地區服務，或是照顧對象難度較高，以及夜間或假日時段，薪資就有加成，初估照服員月薪可達三萬兩千元到三萬五千元，估最多可增加一萬元左右。

陳素春表示，過去照服員薪資多以時數計薪，不論服務的時段、地區、對象等，每小時付給服務單位兩百元，照服員可拿到一百七十元 ，平均月薪是兩萬五千元至兩萬九千元。

明年起，照服員將打破時薪制，改採月薪制，在偏鄉地區服務、照顧對象難度高或是在夜間、假日時段照顧等特殊狀況，都會提供薪資加成。

推動新支付制度 縮短撥款時程

此外，明年一月起，衛福部也會推動新的支付制度，縮短撥款時程，比照健保制度，這個月醫療、下個月地方政府就會暫付一定比例的款項，將先由居家照服員開始試辦。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧說，照顧服務員的工作內容非常辛苦，要照顧長輩日常生活，還可能要面對家族的衝突問題，甚至做家庭照顧者的情緒支持，工作真的不簡單。

行政院發言人徐國勇則強調，院長賴清德非常關心照服員的工作狀況，當照服員遇到工作困難，衛福部應有機制解決，不要讓照服員在第一線獨自面對及承擔，應隨時檢討及調整，讓長照2.0制度更加周延。

衛福部次長薛瑞元說，預定明年為照服員加薪的幅度和細節雖然仍有待確定，但偏鄉、山區和離島等處的照服員因為工作辛苦，加薪幅度會較大。

薛瑞元舉例，有縣市的部落與部落之間的距離極長，一名照服員若要往返服務真的非常勞心勞力，且交通費累積下來也很驚人；離島地區也會納入加薪加給行列，給予偏鄉較多資源。

薛瑞元說，偏鄉雖然需要長照服務的人較少，但同樣照服員也較少，一個人常常得從頭包到尾服務，因此給予的加薪幅度會遠高於都市地區。