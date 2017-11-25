發展郵輪產業 政府應主導

2017-11-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕學者指出，台灣仍處於被動等待大型郵輪來台，政府欠缺主導性，其實，郵輪帶來的旅客是其次，郵輪靠港後的蔬果採購、郵輪維修，才是真正「大金礦」。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，近年國際郵輪航程重心越來越移向亞洲，預估台灣年底迎來百萬人次旅客後，明年還可以再有四十％的成長。不過外籍遊客搭郵輪靠港在岸上時間有限，平均一個遊客的產值接近五千元，創造的外匯效益其實不高。

黃正聰指出：「要吸引國際郵輪以台灣為母港，看的不是表面旅客數，而是郵輪靠港後勤供應的龐大商機。」

基隆港若能提供維修 才是「大金礦」

港務公司統計，基隆港一年的郵輪後勤供給產值高過六十億元。基隆市交通旅遊處長李崗說，光是麗星郵輪今年在台的蔬果採購就高達一億元，明年預估會到兩億，船上需要枕頭套、被套清潔，一千多名船員在岸上也要休憩、購物，如果基隆港能提供郵輪維修服務，更能吸引國際郵輪將台灣排入航程目的地。

黃正聰觀察指出，一艘國際郵輪過來，不僅包吃包住，連岸上觀光都安排好了，台灣要賺什麼？他建議，或許政府可以扶植台灣企業入股國際郵輪或者做進一步結盟，如此在航程安排或是後勤補給，能涉入的角度變多，不會只是幫別人做生意。

港務公司處長曹志宏以食材補給舉例，郵輪相當於海上飯店，對肉品蔬果的供應講究，這時就需要餐飲人才和郵輪業者協調及溝通。維修方面，台灣的船舶維修能力不錯，政府應該更主動與業者接洽，吸引大型郵輪留下來。