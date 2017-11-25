迎接大郵輪 港口「友善度」是最大罩門

2017-11-25

〔記者蕭玗欣／台北報導〕台灣郵輪觀光越來越夯，但多數旅客都是來自國內市場，透過飛航郵輪旅遊（Fly Cruise）的外籍旅客不到一成。業者表示，港口陽春不是太大問題，旅客、貨物動線規劃不足和岸上旅遊資訊缺乏，港口「友善度」不足，才是我國港口接待大型郵輪的最大罩門。

基隆港是我國第一大港，每年港口進出旅客人次就佔台灣整體郵輪市場的八到九成，近年來儼然成為另一道「國門」，但基隆港的硬體設備始終為外界詬病。

觀光局表示，觀光局已訂定相關獎助要點，視郵輪停留天數及遊客人次提供獎助，辦法預計年底出爐。不過，補助只是手段，大型郵輪載客數多達上千人，若港口動線規劃不佳，旅客下船要等上三、四個小時，也連帶縮短岸上觀光時間。

盛世公主號明年將加入基隆母港操作航次，公主遊輪行銷總監陳欣德表示，盛世公主號是可容納近三千六百人的大郵輪，不僅上下船人數多、彎靠次數也頻繁，如何讓安檢、出入境動線更加流暢是當務之急。

雄獅旅遊主題旅遊總經理游國珍表示，台灣要吸引更多大型郵輪，才能拉高外國遊客數量，但基隆腹地不大，若一艘載有兩、三千名旅客的大型郵輪靠港，十多輛遊覽車就排不進來。

民眾說日本港口較現代化

民眾李先生表示，六月和家人搭乘歌詩達幸運號前往鹿兒島、高知、大阪等五個日本城市，「日本的港口確實比較現代化，且附近會有小型購物中心可以逛，反觀基隆港除長榮桂冠酒店沒有太多指標性建築，很多旅客到岸上後不知道要去哪？」

基隆市交通旅遊處長李崗表示，基隆港受限先天腹地狹小，這幾年正在進行東櫃西遷及軍港西遷作業，交通旅遊處在港口也提供中英日韓馬版本旅遊DM，市區內的中英文標示也陸續更新。