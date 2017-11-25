台灣郵輪旅客 年底將破百萬人次

2017-11-25

亞洲第2大市場 業者估明年成長3成

〔記者蕭玗欣／台北報導〕港務公司統計，截至十月底，進出台灣的郵輪旅客達八十三．九萬人次，今年底確定可迎來百萬人次郵輪旅客，居亞洲第二大市場。業者表示，國內搭乘郵輪出遊人口僅佔總旅遊人數三到四％，仍是郵輪業者眼中的「藍海」，估每年都能有三成的銷售成長，而明年三大國際郵輪業者麗星、歌詩達、公主遊輪都將有更多船數、艘次停靠台灣。

10月底 已達83.9萬人次

據港務公司統計，今年一到十月台灣郵輪旅客達八十三．九萬人次、五四四艘次，旅客數比去年同期增加廿三％，郵輪艘次成長廿九％，有機會達成今年百萬旅客人次及六百艘次的目標。

觀光局統計 「外客」不到10萬人次

不過港務公司統計的人次，只要國內外旅客進出一個港口就算兩人次，不同港口還分開計算；觀光局則只統計國外旅客，且不重複計算，相較港務公司宣稱將破百萬人次，觀光局今年一到十月統計只有九萬三七五八人次，觀光局數字恐更貼近外籍旅客來台實況。

雄獅主題旅遊總經理游國珍表示，國內搭乘郵輪出遊的人口僅佔總旅遊人數的三到四％，相較於歐洲八到九％的郵輪人口，還有很大的成長空間，他預估，台灣每年還可以有卅％的成長幅度。

搭郵輪出遊 還有成長空間

公主遊輪行銷總監陳欣德也觀察，光是今年彎靠的國際品牌就有近卅家，預估明年也持成長態勢，公主遊輪的搭乘人數有十到十五％的成長，其他像是歌詩達和麗星也都穩定在台的母港經營。

公主遊輪明年規劃將有三艘郵輪來台，包括盛世公主號、太陽公主號和鑽石公主號，預計至少上看五十艘次，比今年成長；歌詩達明年首季規劃一月初將有幸運號三個航次，另外二月下旬至三月初亦加開浪漫號三航次，單僅第一季即是去年全年航次的一半。麗星郵輪明年五月以前，旗下寶瓶星號及處女星號加起來共有四十八個航次。

以往受東北季風影響，每年冬季都是台灣的「郵輪空窗期」，不過今年公主遊輪旗下鑽石公主號十一、十二月來台，歌詩達郵輪也和旅遊業者合作，在明年二二八連續假期推出「新浪漫號」。

游國珍表示，冬季是郵輪旅遊淡季，民眾可以挑到便宜的郵輪產品，價格相當具競爭力。